King-scoring tente håpet, men norsk kjempetabbe ga spansk seier

Spania-Norge 2–1

MESTALLA, VALENCIA: Plutselig runget «España, España» på gigantiske Mestalla. Spanjolene på tribunen hadde omsider våknet til live. Laget deres ledet riktignok bare 1–0, men de hadde rundspilt sin norske motstander og skapt 12 sjanser mot de hvitkleddes ene. Nå gikk bølgen runde etter runde, dette kunne umulig gå galt.

Plutselig ble jubelropene snudd til intens pipekonsert. Dommeren mente at midtstopper Iñigo Martines rev ned Bjørn Maars Johnsen etter et hjørnespark. De spanske spillerne protesterte intenst og lenge, men fikk lite gehør.

Det er ikke ofte en norsk landslagsspiller er blitt buet så intenst på som det Joshua King gjorde da han skulle skyte fra 11 meter, men Bournemouth-spissen gjorde som han har hatt for vane i Premier League denne sesongen. Han scoret sikkert, selv om Manchester United-keeper David de Gea gikk riktig vei.

De norske utespillerne jublet hemningsløst. Det var spilt 65 minutter og sto 1–1, var dette dagen for et norsk fotballmirakel?

Fakta: Spania – Norge 2–1 (1–0) Estadi de Mestalla Ca. 35.000 tilskuere Mål: 1–0 Rodrigo Moreno (16), 1–1 Joshua King (str. 65), 2–1 Sergio Ramos (str. 71). Dommer: Andris Treimanis, Latvia. Gult kort: Kristoffer Ajer (35), Tarik Elyounoussi (51), Stefan Johansen (54), Bjørn Maars Johnsen (74), Norge, Dani Ceballos (54), Iñigo Martinez (64), Spania. Lagene: Norge (4-4-2): Rune Almenning Jarstein – Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami – Martin Ødegaard (Mohamed Elyounoussi fra 56.), Markus Henriksen, Ole Selnæs, Stefan Johansen (Ola Kamara fra 77.) – Joshua King, Tarik Elyounoussi (Bjørn Maars Johnsen fra 55.). Ubenyttede reserver: Per Kristian Bråtveit, Sten Grytebust – Even Hovland, Sigurd Rosted, Alexander Sørloth, Iver Fossum, Mats Møller Dæhli, Jonas Svensson, Martin Linnes. Spania (4-3-3): David de Gea – Jesus Navas, Sergio Ramos, Iñigo Martinez, Jordi Alba – Dani Parejo (Saúl Ñíguez fra 77.), Sergio Busquets, Dani Ceballos (Sergio Canales fra 74.) – Rodrigo Moreno, Álvaro Morata (Jaime Mata fra 89.), Marco Asensio. Ubenyttede reserver: Kepa Arrizabalaga, Pau Lopez – Sergi Gomez, José Gaya, Mario Hermoso, Juan Bernat, Rodri Hernandez, Iker Muniain, Sergi Roberto. (NTB)

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

Stor norsk tabbe, og ledelsen forsvant

Fem minutter senere kom svaret, og det var «nei». Håvard Nordtveit spilte et forferdelig tilbakespill mot keeper Rune Almenning Jarstein. Han gamblet på at han ville nå ballen før Álvaro Morata, som han hadde reddet så mange forsøk fra så langt. Målvakten var imidlertid for sent ute, og feide ned angriperen.

En soleklar straffe, og om King var sikker på sitt forsøk, så var den spanske kapteinen sylfrekk da han skulle ta tilbake ledelsen. Sergio Ramos stoppet kort i tilløpet, før han lobbet inn 2–1 midt i målet, mens Jarstein hadde kastet seg mot venstre.

Noe av det som er fascinerende med fotball, er at resultatet ofte indikerer en helt annen historie enn den tilskuerne har sett fra tribunen.

At Norge havnet ett mål under i Spania med 19 minutter igjen å spille er isolert sett meget bra. Sannheten er imidlertid at det er på grensen til ufattelig at luken opp var mye større. Før kampen var det mye snakk om å slippe en ydmykelse på nivå med den i Tyskland for 17 måneder siden. Da lå det norske laget under med fire mål halvveis, og hadde det ikke vært for flere gode redninger fra Jarstein, så kunne det vært nesten like stygt denne gangen.

Alberto Saiz / TT NYHETSBYRÅN

Vakkert åpningsmål

Spanjolene vant sjansestatistikken i de første 45 minuttene med 10-1, men klarte altså bare å score én gang. Det skjedde etter et glitrende angrep, som besto av 15 trekk før ballen til slutt lå trygt plassert i det norske målet.

Jordi Alba spilte vegg med Marco Asensio ute til venstre. Hverken Haitam Aleesami, Stefan Johansen eller noen andre norske tok seg bryet med å markere Rodrigo, og dermed kunne den brasilianskfødte enkelt sette inn 1–0.

Da hadde Morata allerede headet rett på Jarstein én gang, noe han også gjorde på et hjørnespark etter 20 minutter. Da hadde den norske målvakten også stoppet en frekk Rodrigo-flikk fra kort hold like før.

Den store overraskelsen i Lars Lagerbäcks laguttak var at han valgte Martin Ødegaard fra start på høyresiden av midtbanen. Den Real Madrid-utlånte driblet og mistet ballen i farlig posisjon etter åtte minutter, men heldigvis for han ble Moratas innlegg klarert av Kristoffer Ajer. Ødegaard spilte seg imidlertid opp utover i omgangen, og var involvert i forarbeidet til det som skulle bli Norges eneste store mulighet i omgangen.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Elyounoussis enorme miss

Det angrepet burde imidlertid endt med at Tarik Elyounoussi utlignet til 1–1 etter 31 minutter. Godt grunnarbeid fra Ødegaard, King og Elyounoussi sørget for at ballen endte ute hos Markus Henriksen på høyresiden. Han tok den med seg inn i målfeltet, og slo hardt inn foran mål hvor Elyounoussi hadde løpt seg fra. Han kastet seg frem og var først på ballen, men fra to meters hold klarte han utrolig nok ikke å styre ballen inn i det åpne målet.

Like etterpå var det Jarsteins tur til å være utrolig, også denne gangen var det med et positivt fortegn fra han. Kun en feberredning fra Bundesliga-proffen var nok til å stoppe Moratas avslutning etter et frispark. Atletico Madrid-spissen fikk nok en mulighet på det påfølgende hjørnesparket, men denne gangen styrte han ballen utenfor.

At det var klasseforskjell på lagene ble ytterligere forsterket da spanjolene på latterlig lekent vis tråklet seg gjennom det som skulle være et tett, norsk forsvar. Asensios smarte gjennombruddspasning ble sendt videre av to hælspark på førsteberøringene, og bare en reddende fot fra Ajer sørget for at det ikke ble 2–0.

Heldigvis for Norge var Alba i offside da han satte ballen i mål like etterpå, og før omgangen var slutt hadde både Asensio og Dani Ceballos blitt stoppet av Jarstein og Aleesami på to gode forsøk.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

Neste utfordring: Sverige

Det tok seks minutter av den andre omgangen før Jarstein måtte stoppe Morata igjen. Aleesami ble rundlurt av Rodrigo, som trillet makkeren gjennom. Han traff imidlertid den norske veggen nok en gang.

Syv minutter senere ville Sergio Ramos gi Elyounoussi kamp om tittelen «størst sjanse misbrukt». Innlegget fra Ceballos var godt, og da Aleesami ikke fulgte løpet til den spanske kapteinen fikk Ramos avslutte fra tre-fire meter. Heldigvis for Norge styrte han ballen utenfor.

Så kom målene, og derfra og ut var det egentlig aldri snakk om at Norge skulle klare å kare til seg nok en utligning.

Fotballen er ofte uberegnelig, men SÅ uberegnelig var den ikke.

Ettmålstap i Spania er uansett ingenting å skamme seg over. Tirsdag kommer Sverige til Ullevaal, da er muligheten for seier betydelig større.