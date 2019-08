Onsdag offentliggjorde landslagssjef Martin Sjögren troppen til EM-kvalikkampen mot Nord-Irland i Belfast 30. august og privatlandskampen mot England i Bergen 3. september.

Der var tre lokale spillere med: Arna-Bjørnar-målvakt Oda Maria Bogstad fra Moi, Chelsea-spilleren Maria Thorisdottir fra Klepp og Klepp-kaptein Tuva Hansen fra Bryne.

LSK Kvinner-spilleren Therese Sessy Åsland fra Stavanger er utelatt.

Strålende fornøyd Hansen

Bogstad og Thorisdottir har etter hvert blitt fast inventar i Martin Sjögrens uttak, mens Tuva Hansen ikke har vært med siden hun var en del av EM-troppen for to år siden.

Derfor var gleden stor da Klepp-kapteinen fant ut at hun er tatt ut til samlingen i slutten av måneden.

– Dette er kjempegøy. Jeg trodde jeg skulle være med U23-landslaget, så dette var en veldig hyggelig overraskelse, sier Hansen til Aftenbladet like etter å ha fått nyheten.

– Å få spille EM-kvalik i Nord-Irland og en kamp hjemme i Norge blir fantastisk, fortsetter hun.

Fakta: Troppen Ingrid Hjelmseth – Stabæk Cecilie Fiskerstrand – LSK Kvinner Oda Maria Bogstad – Arna-Bjørnar Maren Mjelde – Chelsea FC Isabell Herlovsen – Kolbotn Kristine Minde – VfL Wolfsburg Caroline Graham Hansen – FC Barcelona Femini Ingrid Moe Wold – LSK Kvinner Maria Thorisdottir – Chelsea Lisa-Marie Karlseng Utland – Rosengård Synne Skinnes Hansen – LSK Kvinner Vilde Bøe Risa – Kopparbergs/Göteborg Amalie Vevle Eikeland – Reading FC Women Tuva Hansen – Klepp Guro Reiten – Chelsea Elise Thorsnes – LSK Kvinner Karina Sævik – PSG Kristine Leine – Reading FC Women Frida Leonhardsen Maanum – Linköping Ingrid Syrstad Engen – VfL Wolfsburg

Helt siden EM i 2016 har målet hennes vært å komme tilbake på A-landslaget. Etter storspill både for Klepp og U23-landslaget får hun nå endelig sjansen igjen.

– Jeg føler jeg har hatt en bra utvikling i Klepp, og mener vi som klubb burde ha noen som representerer Norge, og da er det veldig kjekt at jeg kan gjøre det, sier Hansen.

Drømmer om utlandet

Nå ser hun fram til å få måle seg opp mot de beste, og ta med seg lærdommen hjem til Klepp. Hansen har planer om å fullføre studiene hjemme i Rogaland til neste sommer, men legger ikke skjul på at hun på sikt drømmer om å få prøve seg i utlandet.

Svein Hagen

Flere norske spillere har vært hete på overgangsmarkedet i sommer, og i den ferske landslagstroppen er hele 12 av 20 spillere utenlandsproffer.

– Det er blant annet et resultat av at vi har gjort et godt VM. Flere større ligaer har fått opp øynene for spillere fra Norge. Ut fra landslagets ståsted så er det jo positivt at vi kan få flere spillere ut i gode og sterke miljøer som gir dem internasjonal erfaring og nye impulser. Forhåpentligvis er det bra for landslaget både på kort sikt og lang sikt, sier landslagssjef Martin Sjögren i en pressemelding.

I og med at det ikke ble OL-plass på Norge, er EM 2021 i England nå det neste, store målet. Sjögren er glad for at han har mange unge, lovende spillere som Tuva Hansen i troppen.

– Vi har en spennende aldersstruktur i troppen vår, med mange spillere som fortsatt har et veldig godt utviklingspotensial. Fremtiden ser lys ut. Nå er det kvalik som gjelder, og vi vet hva som kreves av oss. Vi må vinne kampene, og målet er selvsagt å starte med å ta med oss tre poeng hjem fra Nord-Irland, sier Sjögren.