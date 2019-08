Hovland i tetkampen - kjemper om seieren før siste dag

Han spilte den 3. runden på 69 slag, som er to under banens par. Runden inneholdt tre birdier og to bogeyer. Det er bare to slag fram til José de Jesus Rodríguez og Brandon Hagy, som er i delt ledelse.

Hovland innledet turneringen i Columbus, Ohio knallsterkt med en 64-runde torsdag. Fredag fikk han trøbbel med hele fem bogeyer, men han spilte seg opp mot slutten av runden og var tross sin 73-runde på delt 4.-plass halvveis i turneringen.

Lørdag måtte han tåle en bogey på 2. hull, men slo tilbake med birdie på 4., 6. og 12. hull. Han fikk en ny bogey på 13. hull, men slo tilbake med birdie på 16. hull. Det gjør at han er meget godt plassert før avslutningsrunden søndag.

De tre finaleturneringene på B-touren er kvalifisering til neste års PGA-tour. De 25 beste totalt i de tre turneringene, utenom de 25 som allerede har kvalifisert seg gjennom sine prestasjoner på B-touren gjennom hele sesongen, får PGA-tourkort. Det er Hovlands mål.

Kristoffer Ventura falt på resultatlista lørdag. Etter å ha spilt på 70 slag begge de to første dagene trengte han 73 slag lørdag, og det sendte ham ned til delt 50.-plass.

Hans runde lørdag inneholdt tre birdier, tre bogeyer og en dobbeltbogey (på 11. hull).

Ventura er en av de 25 spillerne som allerede har sikret seg plass på PGA-touren neste år. Hovland håper å sørge for at det blir to nordmenn der i 2020.