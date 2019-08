Bohinen forlenger med AaFK

Lars Bohinen kom til AaFK før 2018-sesongen og skulle løfte klubben rett opp i eliteserien igjen, men det forsøket ble mislykket etter tap mot Stabæk i opprykkskvalifiseringen.

Men i år har det gått mye bedre for AaFK, som topper 1. divisjon med seks poeng, men med én kamp mindre spilte enn Sandefjord.

Nå har Bohinen og AaFK kommet til enighet om å forlenge kontrakten med to år, som betyr ut 2021-sesongen. Den nåværende kontrakten gikk ut etter årets sesong.

– Laget har hatt gode resultater over tid, samt god prestasjonsutvikling. Dette, sammen med Lars sitt ønske om forlengelse, har vært sentralt for klubben, sier styreleder Jan Petter Hagen i en pressemelding.

Bohinen selv er også godt fornøyd med avtalen.

– På kort sikt er målet å få klubben opp i Eliteserien. På lang sikt å holde seg i Eliteserien. For å få til det må vi utvikle alle faser av spillet egentlig, kanskje først og fremst angrepsspillet. Og så er det selvfølgelig viktig at vi treffer på spillerlogistikken og klarer å bygge et slagkraftig lag til neste år også, sier Bohinen til klubbens hjemmeside.