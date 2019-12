Solskjær kan glise etter en perfekt romjul: Manchester United tok en sterk bortetriumf

Anthony Martial og Marcus Rashford sikret tre svært viktige poeng.

Anthony Martial (til høyre) gratuleres av lagkameratene Brandon Williams og Marcus Rashford etter Manchester Uniteds ledermål. Foto: CRAIG BROUGH, REUTERS / NTB SCANPIX

BURNLEY-MANCHESTER UNITED 0–2

Manchester United har hatt sterke resultater mot god motstand denne sesongen, men snublet i oppgjør mot svakere lag. Blant annet har det blitt tap borte mot Watford og uavgjort hjemme mot Aston Villa og Everton nylig.

Legg til at Ole Gunnar Solskjærs menn sliter med å skape sjanser i kamper hvor de har mye ballinnehav, og lørdagens duell borte mot Burnley kunne på forhånd se ut som en tøff affære.

Burnley-tabbe

Og kampbildet var omtrent som ventet: United hadde ballen mye, over 70 prosent av tiden i første omgang.

Den første skikkelig store sjansen kom etter 34 minutter. En avslutning fra Daniel James ble stoppet, ballen ramlet ned i føttene til Anthony Martial, men avslutningen hans ble reddet på streken. Marcus Rashford hadde også et par gode avslutninger, men det forble målløst de første 43 minuttene.

Og det måtte en tabbe til før vi fikk kampens første scoring: Charlie Taylor mistet ballen til Andreas Pereira, som fosset sendte den i retning Anthony Martial. Mannen som scoret to mot Newcastle i forrige kamp, viste at han er i form og scoret sikkert.

Burnley hadde for øvrig null skudd på mål i første omgang.

Ole Gunnar Solskjær med et bredt smil før avspark på Turf Moor. Foto: CRAIG BROUGH, REUTERS / NTB SCANPIX

Burnley-sjanser

Kampbildet endret seg etter pause. Burnley måtte sende flere spillere i angrep i håp om en utligning, og dette skapte muligheter for gjestene. Kombinasjonen Pereira-Martial var nær å ende i scoring nok en gang, men Burnley-keeper Nick Pope vartet opp med en fin beinparade på avslutningen fra Martial.

Første skudd på mål for hjemmelaget kom ikke overraskende etter en dødball. Et frispark endte til slutt hos Phil Bardsley, og avslutningen hans fikk United-målvakt David de Gea ut i full strekk. Et frisparkforsøk fra innbytter Johann Gudmundsson noen minutter senere gikk like over mål.

Men Burnleys press i andre omgang resulterte ikke i mange farligheter foran mål. I stedet avgjorde Marcus Rashford kampen for Manchester United da han scoret etter en kontring på overtid.

Etter flere skuffende resultater for Solskjær den siste tiden, har nå United vunnet fire av de seks siste seriekampene og er etter seieren ett poeng bak Chelsea, som innehar fjerdeplassen med én kamp mindre spilt. En plass blant de fire beste gir Champions League-spill neste sesong.

Publisert: Publisert 28. desember 2019 22:42 Oppdatert: 28. desember 2019 23:01