De Bruyne i hovedrollen da City slo tilbake med seier

Kevin De Bruyne var nok en gang avgjørende for Manchester City da de lyseblå vant 2–0 over Sheffield United i Premier League søndag.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Kevin De Bruyne (til venstre) var nok en gang sentral for Manchester City søndag. Foto: Foto: Rui Vieira / AP / NTB scanpix

NTB

Manchester City – Sheffield United 2–0

Belgieren var nest sist på Sergio Agüeros ledermål etter 53 minutter, og satte selv inn 2–0 åtte minutter før slutt. 28-åringen har vært i forrykende form denne høstsesongen og har sju mål og 13 målgivende pasninger.

Med seieren slo de lyseblå også tilbake etter det tunge tapet borte mot Wolverhampton fredag. Den gangen ledet de 2–0 frem til ti minutter etter pause. Da raknet det fullstendig og hjemmelaget vant 3–2. Riktignok spilte City med én mann mindre i 78 minutter.

Avstanden opp til serieleder Liverpool er uansett lang for regjerende mester City. De er 14 poeng bak de røde, som i tillegg har én kamp til gode.

– Vi måtte vinne i dag. Vi er fornøyde fordi vi trengte disse tre poengene, sa Agüero etter kampen.

Han sa videre at avstanden opp til Liverpool nok er for stor, og at målet først og fremst er å sikre spill i mesterligaen neste sesong.

Spesielt mål

Argentinerens ledermål var av det kontroversielle slaget. Han ble spilt fri av De Bruyne og banket ballen i nettet. Men det var det som skjedde før som var utenom det vanlige.

Det så ut til at belgieren mottok ballen etter at den hadde truffet dommeren. Ifølge regelverket skal da spillet stoppes. Men målet ble stående til Sheffield United-spillernes store frustrasjon. Dommeren blokkerte også for en av gjestenes spiller som forsøkte å nå ballen.

– Jeg mener han var i veien. Han skal ikke være der, men det er sånt som skjer. Ingen klager fra oss nå. Vi hadde to-tre store sjanser, men det var ikke vår dag, sa Sheffield United-spiller John Fleck til BBC.

Agüero har slitt med en skade og vært satt ut av spill for City, men var tilbake da laget slo Leicester 21. desember. Han startet mot Wolverhampton fredag, men ble byttet ut etter 12 minutter da de lyseblå fikk keeperen utvist.

Søndag var han nok en gang i startoppstillingen til Pep Guardiola, og etter 53 minutter satte spissen inn sitt tiende ligamål for sesongen.

– Jeg spiller med gode spillere. Da blir det lett å score, sa han etterpå.

Ifølge statistikktjenesten Opta var Sheffield United den 32. motstanderen spissen scorer mot i Premier League.

De Bruyne doblet

Åtte minutter før slutt var kampen punktert. Riyad Mahrez spilte ballen til en fri De Bruyne. Han dro seg inn i banen og banket inn 2–0 i det nærmeste hjørnet.

Sheffield United har vært sesongens store overraskelse i Premier League. De spilte også godt til tider mot City, men måtte reise tomhendt hjem søndag.

Gjestene fikk blant annet en scoring annullert før pause, i tillegg til at de hadde et skudd i stolpen på tampen.

Laget ligger på 8.-plass, to poeng bak Manchester United på 5.-plass.

(©NTB)

Publisert: Publisert 29. desember 2019 20:56 Oppdatert: 29. desember 2019 21:23