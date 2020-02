Seks snakkiser etter første TIL-seier: «Har Gutan en ny Årst i unge Brage (20)?»

Her er temaene som diskuteres etter TILs seier mot Odd på La Manga.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

JUBEL: Her feirer Brage Berg Pedersen for 2–1-målet sitt mot Odd. Foto: Aleksandar Djorovic

TIL-ODD 4-1

1) Brage Berg Pedersen

TIL er på spissjakt, men sannelig har de ikke også en spiss i klubbens egen Brage Berg Pedersen. Assistkonge Daniel Berntsen slo en nydelig ball i bakrom og Berg Pedersen viste Ole Martin Årst-takter da han brukte fysikken til å krige seg forbi begge Odds stoppere og tuppe ballen forbi keeper Egil Selvik. En herlig krigerscoring ut av intet på tampen av 1. omgang.

Les reaksjonene fra kampen: Helge Skog så TIL slå Odd

SCORET: Her kriger Brage Berg Pedersen inn 2–1-målet like før pause.

2) Sætra neste inn

Midtstopper Lars Sætra (28) har imponert TILs trenerteam på La Manga. Det aller meste tyder på at den store midtstopperen på 190 centimeter blir neste mann inn for Gutan.

3) Evigunge Magnus Andersen

Like før pause satt Magnus Andersen inn TILs første scoring for sesongen. Etter et flott innlegg fra Daniel Berntsen, sto Andersen på bakerste og banket inn et kjærkomment mål. Øksfjordingen som fyller 34 år i mai og er lagets eldste spiller, viste ingen tegn på aldring. Han blir fort en av TILs viktigste spillere denne sesongen.

4) Vant brødreduellen

Eric Kitolano og Joshua Kitolano sto på motsatt banehalvdel. Begge gikk av i pausen på stillingen 2-1 til TIL, og dermed kan eldstemann Kitolano si seg fornøyd med å gå seierense ut av brødreduellen.

5) Holder aldri nullen

Som mot LSK (0-2) og Sogndal (0-2) klarte ikke Gutan å holde nullen. Det tok bare 25 minutter før Odd satt den i nota etter passivt forsvarsspill fra TIL-forsvaret. Tobias Lauritsen fikk stå umarkert å heade Odd i ledelsen.

6) Dobbelstraffe

TIL fikk to straffespark i sluttminuttene. Kent-Are Antonsen var iskald fra 11-metersmerket og satt begge. Dermed vant TIL hele 4-1 mot laget som ble nummer 4 i fjorårets Eliteserie!

Publisert: Publisert: 11. februar 2020 15:44

Flere artikler