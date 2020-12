Weng slo tilbake etter fiaskohelg: – Jaaaa!

Heidi Weng brøt verdenscuphelgen sist helg etter drøyt tre minutter skigåing. Søndag slo hun tilbake på hjemmebane med 2. plass bak Therese Johaug.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tilbake i toppen: Heidi Weng var tilbake i gryende storform under Norgescupen. Foto: Emmi Korhonen/Lehtikuva / Lehtikuva

Heidi Weng trakk seg fra minitouren allerede etter en mislykket prolog og 67. plass forrige helg i Finland. Det ble bare tre minutter og 21 sekunder konkurransetid på Weng før hun trakk seg fra resten av helgen.

De andre jentene følte med Weng, som har innrømmet at hun har vært stresset av corona-situasjonen i sesongstarten.

Hun uttalte i forkant at hun egentlig ikke hadde lyst til å dra til Finland. Og på plass i verdenscupstarten var hun helt ute av slag.

Les også Johaug om Wengs 67. plass: – Det viktigste er at Heidi har det bra med seg selv

Men tilbake i Norge var det en helt annen Weng tilbake på start. Therese Johaug vant Norgescuprennet klart også søndag med 25 sekunder, men det økte bare med små sekunder underveis til Weng, målt mot rennene på Beitostølen for to uker siden.

Weng gjorde det tydelig for alle hvilken opptur rennet var.

– Jaaaa, ropte Weng så det gjallet over stadion da hun skled over målstreken.

Les også Norge i FIS-møte: – Vi håper at hele Tour de Ski blir på ett sted

NRK-ekspert Torgeir Bjørn poengterte at Weng var helt ute av seg i Ruka sist helg, men at dette gir håp for sesongen.

– En helt annen driv på Heidi i dag, kjempebra, utbrøt NRK-ekspert Fredrik Aukland da Weng forserte en av bakkene ute i løypene og nærmest gikk over i en form for «Klæbo-klyv»

Oppturen forundret Weng.

– Jeg er veldig glad uansett hvordan det går. Følte meg bra. Pause i ny og ne. Sto på. Det har vært hvis dette går bra skjønner jeg ingenting da skjønner jeg ikke hva jeg er laget av, sier Weng til NRK.

Les også Klæbo dropper verdenscupen ut 2020 – Iversen gjør det samme

Om problemene sier Weng:

– Det er historie det nå. Måtte ha uke litt fri der. Trent bra siden tirsdag. Tenkte måtte ta dette som trening. Blir litt mer giret av å gå skirenn. Jeg tror jeg kan bedre enn dette også.

Bak de to i tet ble Helene Marie Fossesholm nummer tre, 39 sekunder bak Johaug. Marte Skaanes ble nummer fire 53 sekunder bak den suverene norske løperen.

– Jeg åpnet litt mer kontrollert og kjente jeg hadde et gir på slutten. Jeg kjente jeg hadde litt sprut. Det var godt å kjenne på det, sier Johaug, som har dominert i sesongstarten også internasjonalt: