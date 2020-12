Drama i Obosligaen: Åsane nekter å spille på Jervs bane

Obosligakampen mellom Jerv og Åsane har start klokken 13.00, men gjestene fra Bergen sier de nekter å spille på Levermyr.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

SKEPSTISK: Åsane-trener Morten Røssland skal lede laget sitt mot Jerv torsdag. Her fra en tidligere kamp. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Det er BA som melder om dramatikken i Grimstad.

– Dette er uforsvarlig. Vi sender ikke spillerne våre utpå der. Spillernes sikkerhet kommer først, sier daglig leder Gorm Natlandsmyr i Åsane til VG.

Åsanes lagleder Odd Krister Føllesdal sier til BA at de ønsker å flytte kampen. Daglig leder Trond Christoffersen i Jerv er ikke av samme oppfatning:

– Dommerne har sagt det blir kamp, og vi er klare som bare F, vi. Det er gress, 10. desember og regn, så det at det er bløtt det tåler vi, melder Trond Christoffersen til Eurosport.

Jervs hjemmebane Levermyr har bokstavelig talt vært i hardt vær tidligere – eksempelvis under kvalikoppgjøret mellom Jerv og Mjøndalen for fire år siden.

Nå beskrives en av de få naturgressbanene i norsk toppfotball som «full av vann og gjørme» i artikkelen i BA. Det er derfor Åsane har fremsatt krav om at kampen ikke spilles som planlagt.

– Jerv har ikke reservearena, slik de er forpliktet til. Det er et krav Norges Fotballforbund har formidlet tydelig de siste ukene. Fatter ikke at det går an, sier Natlandsmyr i Åsane.

Denne kampen er utsatt fra 28. serierunde. Åsane fikk en rekke tilfeller av coronasmitte i troppen i november.

Vi oppdaterer saken!