Rekdal i forhandlinger med HamKam – kommer med klart krav

Kjetil Rekdal (52) er på utgående kontrakt i HamKam. Nå kan fremtiden hans avgjøres i løpet av kort tid.

PÅ UTGÅENDE KONTRAKT: Kjetil Rekdal vet foreløpig ikke hva han skal gjøre neste år. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Sportssjef Espen Olsen bekrefter til VG at HamKam er i forhandlinger med Rekdal om å forlenge avtalen hans som hovedtrener i klubben.

Rekdal signerte i august en avtale som strakk seg ut 2020-sesongen. Søndag vant laget 3–1 borte mot Øygarden i sesongens siste kamp.

– Vi holder på. Vi ønsker å beholde Kjetil. Vi er optimister, sier Olsen til VG.

– Når ser du for deg at en løsning kan være på plass?

– Så fort som mulig.

Olsen understreker at han selv er sportssjef på utgående kontrakt, og at han også forhandler om en ny avtale med klubben.

Selv sier Kjetil Rekdal til VG at en forlengelse med HamKam «kan bli aktuelt», men han stiller noen tydelige krav:

– Vi må bygge sammen et sterkere kollektiv enn vi har akkurat nå. Da snakker jeg om støtteapparat og spillerstall. Utgangspunktet må være bedre enn det er akkurat nå. Jeg pleier å levere der jeg er, så derfor er det viktig for meg at det legges til rette for at jeg får muligheten til å levere.

– Hva innebærer det?

– Jeg har lyst til å vinne kamper, ha suksess og komme oppover. Det er naturlig at neste steg er å kjempe om kvalifisering opp til Eliteserien. Da må realiteten matche ambisjonene. Jeg vil ha alle fakta på bordet. Jeg mener ikke at HamKam skal investere seg ihjel, men jeg må ha roen som trengs til å ta klubben videre, sier Rekdal.

Kravene hans handler om å investere både i støtteapparat og spillerstall. Han trekker for eksempel frem at klubben for øyeblikket har keepertrener Rolf Høgmo på 30 prosent stilling.

– Det kan man ikke ha. Skal vi utvikle spillere, må vi ha mer arbeidskraft i et støtteapparat, sier Rekdal, som påpeker at både sportssjef Olsen og assistent Geir Frigård er på utgående kontrakt.

Om spillerstallen sier han:

– Vi må sørge for at førsteelleveren er minst like god som nå, og så prøve å forsterke litt til. Da har vi tatt det ene steget som vi har snakket om.

Styreleder Rune Strand, som har ansvar for forhandlingene med treneren, har ikke besvart VGs henvendelser.

Daglig leder John Anders Rise skriver i en tekstmelding at han vil komme tilbake med mer informasjon.

Rekdal tok i august over et HamKam-lag som sto uten seier etter ni serierunder i Obos-ligaen. Siden har den tidligere landslagsspilleren ledet en imponerende snuoperasjon.

På «Rekdal-tabellen», fra 10. serierunde til sesongslutt, ligger HamKam på tredjeplass i Obos-ligaen. Det er kun Lillestrøm og Tromsø, som begge rykket opp, som har tatt flere poeng enn HamKam siden Rekdal tok over.