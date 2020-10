Tari hadde Aronian på gaffelen, men tapte i armageddon

Aryan Tari var veldig nær sin første langsjakkseier i Norway Chess torsdag, men Levon Aronian berget remis og vant deretter i armageddon.

Aryan Tari hadde Levon Aronian på gaffelen i Norway Chess torsdag, men armeneren berget remis og vant i armageddon. Foto: Carina Johansen / NTB

– Jeg er litt skuffet over at jeg ikke vant. Jeg var veldig nær og trodde jeg skulle vinne. Det var ganske kjipt at han slapp unna, sa den unge nordmannen til TV 2 etterpå.

– Jeg synes jeg spilte generelt bra, og det er jeg fornøyd med. Men siden jeg var så nær hadde jeg veldig lyst til å få ballen i mål. Siden det har gått så dårlig for meg ville det smakt godt å vinne et parti.

21-åringen får prøve seg i storturneringen sammen med fem langt mer meritterte spillere. Han har slitt tungt og hadde før den niende runden tatt bare halvannet poeng. Det var da han beseiret Jan-Krzysztof Duda i armageddon. Ellers er det blitt tap i parti etter parti.

Tari hadde ifølge sjakkcomputerne en vinnende stilling mot Aronian, men greide ikke å omsette den i seier. På en dag da Magnus Carlsen sikret turneringsseieren kunne det blitt dobbel norsk glede, men slik gikk det ikke.

Tari håper å få til en god avslutning mot verdenstoer Fabiano Caruana, som kjemper om 2.-plassen i turneringen med Alireza Firouzja og Duda.

– Det er ikke så mye å spille for når jeg er på sisteplass, men det er mye verd å få spille mot så gode motstandere. Jeg vil prøve å få til så mye jeg kan, sa han til TV 2.

– Det har vært en stang ut-turnering for meg. Jeg kunne lett ha fått flere poeng. I starten hadde jeg mange gode stillinger, men jeg må lære av dette og ta med erfaringen videre.

Norway Chess avsluttes fredag med Carlsen mot Aronian, Firouzja mot Duda og Caruana mot Tari.