Junker scoret to: Bodø/Glimt slo tilbake på første forsøk

Bodø/Glimt glitret ikke, men gjorde nok til å slå nedrykkstruede Mjøndalen 2-0. Kasper Junker scoret begge målene i serielederens 11. strake hjemmeseier.

Kasper Junker scoret to mål for Bodø/Glimt. Foto: Mats Torbergsen

Bodø/Glimt - Mjøndalen 2–0

Dermed gjenvant Glimt vinnerfølelsen på første forsøk etter forrige helgs 2-4-smell i Molde. Det var lagets første tap i 2020.

Junker scoret først på straffe tidlig i første omgang. Deretter ble dansken tomålsscorer med litt over 20 minutter igjen på klokka.

Bodø/Glimt har vunnet samtlige 11 seriekamper på Aspmyra i år. Gultrøyene topper fortsatt Eliteserien hele 16 poeng foran Molde når åtte serierunder gjenstår.

Mjøndalen ligger nest sist med 17 poeng. Klubben er to poeng bak Start på kvalifiseringsplassen.

Slo ned på trøyeholding

Ledermålet kom etter et kvarters spill i regnværet. Junker gjorde sitt 13. seriemål for sesongen på forsøk nummer to fra krittmerket. Han måtte ta straffesparket på nytt etter at dommer Marius Grøtta så noen ivrige Glimt-spillere entre boksen for tidlig.

Straffesituasjonen oppsto som en konsekvens av Ola Amund Sveens trøyeholding på Marius Høibråten. Enkelte vil mene det var strengt dømt.

– Jeg føler jeg blir holdt litt først, men så kommer jeg på etterskudd og river i ham. Det er det dommeren ser, og det er klønete av meg, sa tidligere Glimt-spiller Sveen til Eurosport i pausen.

Mjøndalen fikk straffespark mot seg. Foto: Mats Torbergsen

Yppet seg

Mjøndalen mistet ikke motet etter baklengsmålet. Gjestene spilte seg i stedet mer inn i kampen, og Sondre Liseth fikk to store sjanser i løpet av førsteomgangens ti siste minutter.

Den første kom etter en overgang, men Glimt-keeper Nikita Haikin reddet ved å ruse ut og gjøre seg stor. Skuddet føk rett i ansiktet på russeren. Deretter fikk Liseth en ny mulighet da Haikin bommet helt på et klareringsforsøk langt utenfor egen boks.

Heldigvis for Glimt var midtstopper Marius Lode årvåken og blokkerte unna avslutningen.

– Det er typisk Mjøndalen å spise seg inn i kampen igjen. Vi mistet ballen for enkelt, sa hjemmelagets trener Kjetil Knutsen til Eurosport før starten av 2. omgang.

Glimt-sjefen vet av erfaring at Mjøndalen har det i seg å slå tilbake. I sommer ledet serielederen 3-0 i motsatt oppgjør, men fikk det tøft på tampen i 3-2-seieren.

Lurte MIF-forsvaret

Også etter sidebytte gjorde Liseth livet småsurt for vertene. Det eneste som manglet var uttellingen, og det straffet seg. I det 68. minutt snek Junker seg bak MIF-forsvaret, rundet keeper Sosha Makani og scoret sitt annet mål for kvelden.

Scoringen kom i en periode der Mjøndalen hadde et lite initiativ. Så skal det sies at Makani ti minutter tidligere hadde ryddet unna to kjappe forsøk fra Ola Solbakken og Ulrik Saltnes.

Glimts neste kamp er borte mot Kristiansund førstkommende søndag. Deretter skal nordlendingene møte sisteplasserte Aalesund (h) og Strømsgodset (b).

Tøff motstand venter Mjøndalen også i neste runde. Da kommer tabelltoer Molde til Nedre Eiker, mens kamper mot Godset (h) og Kristiansund (b) følger etterpå.

