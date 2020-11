Nevland i storform før sesongstart – Dette er årsaken

Skiskytteren flyttet fra snøfattige Sandnes for å trene i mer snørike omgivelser med juniorlandslaget. Nå er Martin Nevland (19) rustet for tøffere konkurranse i løypene.

Treffprosenten har gått opp på standplass og farten økt i sporet. – Det kan bli en spennende sesong, sier Nevland. Foto: Pål Christensen

– Selv om det har vært ganske bløtt her også i høst, har jeg allerede fått testet skiene, sier Martin Nevland fornøyd til Aftenbladet.

I august flyttet 19-åringen til det han beskriver som midt i smørøyet for en skiskytter - Lillehammer. Der sluttet han seg til resten av juniorlandslaget.

Nevland, som kom hjem med tre gull etter junior-VM forrige sesong, mener flere timer på snø enn det han har vært vant med så langt i karrieren, kan få betydning for farten i sporet.

– Jeg føler at jeg er i veldig god form nå. Det har fungert godt på trening så langt, så jeg tror det kan bli bra. Vi får se om det stemmer når sesongen starter, sier han.

Rett etter at han kom hjem fra junior-VM i vinter, bestemte han seg for å flytte. Nå har han bodd i OL-byen fra 1994 i snart tre måneder og sesongstarten er rett rundt hjørnet.

– Hva tenker du om årets sesong?

– Jeg har fått trent to økter daglig siden mars, og har det beste grunnlaget jeg har hatt før en sesongstart. Det blir spennende, sier han.

Nevland kom hjem med tre VM-gull etter juniormesterskapet forrige sesong. Foto: IBU

Hjelper på hjemlengselen

Det er mye som har endret seg i livet til 19-åringen de siste månedene. Han har flyttet hjemmefra for første gang, langt bort fra familie og venner, som han har vært vant til å tilbringe timevis med på trening og på fritiden. Nevland sier at overgangen har gått bra, men er glad for at skiskytter Eivind Sporaland, som også er fra Sandnes, har flyttet sammen med ham til Lillehammer.

–Jeg snakker ofte med både familien og vennene mine, så det har gått fint, men det skal bli godt å komme hjem til jul. Å ha Eivind her hjelper litt på hjemlengselen, sier han.

Martin Nevland sammen med søskenbarnet Eirik Idland. Guttene har trent sammen i alle år, men nå har de flyttet til henholdsvis Lillehammer og Sirdal. Foto: Fredrik Refvem

Slutt for Team iSandnes

Nevland og Sporaland har flyttet til Lillehammer. Eirik og Vilde Idland har flyttet til Sirdal og Herborg Idland har flyttet til Geilo. Alle ønsket seg nærmere snøen. Dermed er skiskytterlaget Team iSandnes, som har fulgt utøverne gjennom videregående, historie for denne gang.

– Hva som skjer videre med Team iSandnes er vanskelig å si. Slik det ser ut nå er det en del løpere som vil flytte fra Sandnes for å komme nærmere snøen når de er ferdige med 10. klasse, sier Arne Idland.

Tross snøfattige vintre har skiskytterne i Figgjo IL prestert på svært høyt nivå de siste årene. Forrige sesong ble Figgjo IL kåret til Norges beste ungdomsklubb i skiskyting. En av årsakene var VM-gullene til Nevland.

Nevland håper det blir mindre rulleski og mer ski nå når han har flyttet til Lillehammer. Foto: Fredrik Refvem

Tøffere konkurranse

Denne sesongen rykker Nevland opp en årsklasse, og skal konkurrere mot skiskyttere som er både ett og to år eldre. Han venter mye hardere konkurranse i løypene denne sesongen.

– Det skal godt gjøres å gjenta det som skjedde i fjor, men det viktigste for meg er at jeg utvikler meg videre. Det er målet, men selvfølgelig er det alltid kjekt hvis det går godt i tillegg. VM-gullene i fjor ga meg stor motivasjon til å satse videre, sier han.

Helgen 13. til 15. november skal sesongen stakes i gang for seniorutøverne, men korona har ført til at arrangøren nå leter etter et alternativ sted å starte sesongen. Dersom arrangementet gjennomføres stiller Nevland også til start den helgen, og håper å kunne vise igjen på resultatlistene i konkurranse med norgeseliten. Han går sesongens første norgescup for junior 11. til 13. desember.