Nødlandslagsspillerne overøst av meldinger: – Dette kommer jeg aldri til å glemme

Landslagsledelsen mener flere av spillerne på «nødlandslaget» leverte en solid søknad om videre spill for Norge. En av dem som har fått mest ros, er Andreas Hanche-Olsen (23).

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Andreas Hanche-Olsen sto som en bauta i midtforsvaret. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Kort om saken:

Det opprinnelige norske landslaget ble lørdag pålagt karantene etter smitte i den norske troppen.

Det førte til at de ikke kunne spille Nations League-kampene mot Romania og Østerrike.

NFF samlet et nytt lag bestående av 18 spillere som møtte Østerrike i Wien onsdag. Kampen endte 1–1. Norge var kun ett mål fra å vinne gruppen sin i Nations League.

De hadde aldri spilt sammen. Laget ble rasket sammen på et drøyt døgn. Likevel, på heroisk vis, spilte «nødlandslaget» 1–1 mot et Østerrike bestående av flere verdensstjerner.

Andreas Hanche-Olsen ble trukket frem som en av kampens giganter. «Hanche-Olsen viste lederskap av format som midtstopper, og sto konsekvent der ballen kom», skrev Lars Tjærnås, Aftenpostens fotballekspert, etter kampen.

Aftenposten var i kontakt med hovedpersonen torsdag ettermiddag. Han slet fortsatt med å ta innover seg det han hadde vært en del av.

– Jeg sitter igjen med en helt vanvittig opplevelse. Dette kommer jeg aldri til å glemme. Definitivt. Det var så stort, forteller Gent-spilleren.

Overøst av meldinger

Hanche-Olsen forteller om en overveldende respons etter kampen. Det har strømmet inn med gratulasjoner og meldinger.

– Det har vært helt utrolig å se at den kampen har betydd mye for mange. Jeg vet at hele laget har vært stolt av å være med på dette, sier han.

Før kampen var det få som levnet det nykomponerte norske landslaget noen særlig mulighet mot Østerrike. Spillerne selv hadde likevel stor tro på at de kunne utrette noe.

– Det var lett for mange å tenke at dette kom til å bli totalslakt, men dette er spillere som spiller i gode ligaer og gode spillere. Vi gikk ut der med voldsom tro på at vi kunne utrette noe, og det fikk vi til. Det var utrolig stort, legger han til.

Det norske laget imponerte stort onsdag kveld. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Forsterket motstander

Man skal ikke lenger enn 2,5 måneder tilbake siden våre antatt beste menn tapte mot nettopp Østerrike – og det på hjemmebane.

Onsdagens motstander var samtidig klart forsterket siden oppgjøret i september.

– Det som imponerte meg mest var motet og innsatsen fra laget. Det var rett og slett en sinnssyk lagprestasjon. Det å kunne jage en 2–0-ledelse var mer enn man hadde sett for seg, sier Hanche-Olsen.

Norge ledet lenge 1–0, men slapp inn utligningsmålet med få minutter igjen. For å vinne gruppen sin i Nations League måtte Norge ha vunnet og samtidig scoret minst to mål. Det gikk akkurat ikke.

Norge ledet lenge 1–0, men slapp inn i sluttminuttene. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Lagerbäck: – Taktisk tilnærmet perfekt

I Sverige satt Norges hovedtrener, Lars Lagerbäck, som ikke hadde mulighet til å lede laget. Svensken bruker store ord om trenervikaren Leif Gunnar Smerud og hans støtteapparat.

– Som «underdog» mener jeg de gjennomførte kampen taktisk tilnærmet perfekt. Lag- og arbeidsinnsatsen var så nær 100 prosent et lag kan komme. Jeg er veldig imponert over hvordan spillerne opptrådte og de viser hvor viktig holdning og samhandling i laget er i fotball, sier Lagerbäck via Svein Graff, pressesjefen for A-landslaget.

Lagerbäck var tvunget til å se kampen fra TV-stolen, noe «han aldri har opplevd før som landslagssjef».

– Det er dette som gjør fotballen så fascinerende: At et på papiret svakere lag alltid har en mulighet til å vinne mot et bedre lag. Med bra taktikk, rett holdning og stor arbeidsinnsats er det alltid mulig, forteller han.

Lars Lagerbäck så kampen fra TV-stolen. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

– Veldig imponerende

Per Joar Hansen, assisterende sjef for det norske A-landslaget, måtte også bli værende hjemme. Også han ble begeistret av det han så på TV-skjermen.

– Det er en veldig imponerende prestasjon av alle sammen. Både trenere, støtteapparat og spillere. Det er det ingen tvil om. Man ser et lag som går ut der og spiller med stort mot, entusiasme, energi, løpskraft og vilje til å faktisk vinne ut ifra et veldig vanskelig utgangspunkt. Det var veldig mye å glede seg over, forteller «Perry».

Han kan ikke få rost prestasjonen nok.

– Vi hadde et lag som knapt nok hadde møtt hverandre. Og med det utgangspunktet: På bortebane mot en såpass sterk motstander. Det å gjøre en sånn prestasjon, er veldig imponerende, sier han.

Per Joar Hansen likte det han så av Norges «nødlandslag». Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Kan ha spilt seg inn i neste landslagstropp

I tillegg til Hanche-Olsen var det flere spillere som utpekte seg. Mats Møller Dæhli, som tidligere har vært fast på A-landslaget, leverte en solid kamp. Det samme gjorde debutanten Sondre Tronstad. Han ble av mange trukket frem som banens beste spiller.

– Vil en slik prestasjon bety at enkelte spillere melder seg på til neste tropp?

– Ja, det kan fort skje. Det var veldig artig å se spillere i går, som man jo har sett tidligere, men ikke i en sånn sammenheng. Det var veldig nyttig å se, sier Hansen.

Han legger samtidig til:

– Så skal man heller ikke glemme at de som egentlig var tatt ut i første troppen ikke fikk spille et eneste minutt. Ikke for å ta fra prestasjonen og innsatsen til de som var i Østerrike, men det var 25 spillere som ikke fikk sjansen til å spille i november, forteller han.