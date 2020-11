Maradonas lege siktet for uaktsomt drap

Diego Maradonas lege er siktet for uaktsomt drap etter at fotballegenden onsdag døde av hjertesvikt, melder den argentinske avisa Clarín.

Det er landesorg i Argentina etter Diego Maradonas død. Her fra like ved Boca Juniors hjemmebane i Buenos Aires. Foto: Rodrigo Abd/AP/NTB

NTB

Ifølge avisa ble det søndag gjennomført en ransakelse i hjemmet til Maradonas lege, Leopoldo Luque, og i legekontoret hans. Luque var Maradonas private lege og behandlet ham fram til han døde onsdag.

Luque var også legen som behandlet Maradona da han ble operert for hjerneslag tidligere i måneden.

Ifølge Clarín etterforskes Luque for uaktsomt drap og for å ha brutt en lov som omhandler det å etterlate noen i en hjelpeløs tilstand. Strafferammen for begge siktelsene er fengsel fra to til seks år.

Ba om innsyn i medisiner

Søndagens ransakelse kommer etter at Maradonas døtre, Dalma, Giannina og Jana, krevde innsyn i hvilke medisiner Luque og hans legeteam skrev ut til Maradona i de siste månedene av livet hans.

Det er ventet at Luque vil bli avhørt i løpet av søndagen eller mandagen.

Mer enn 30 politifolk deltok i søndagens razzia, der Maradonas medisinske journal var blant tingene de lette etter.

Maradona skal flere ganger ha insistert på å forlate sykehuset etter operasjonen for hjerneslag i starten av november.

– Vanskelig å håndtere

– Han kan være veldig, veldig vanskelig å håndtere, men denne gangen må vi stå imot, sa Luque til den spanske avisen Marca fire dager før Maradona ble utskrevet.

– Diego ønsker å dra, og vi evaluerer hvorvidt han kan skrives ut i morgen (tirsdag) eller sannsynligvis onsdag. Vi må studere de medisinske parameterne, men framgangen er virkelig bra, sa Luque to dager senere.

Da Maradona endelig ble utskrevet, sa legene at han skulle sendes rett på avvenning for alkoholavhengighet.