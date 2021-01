Ski-Birk foran sesongdebuten: Pappa bedre av sykdommen

Foran sesongdebuten i Østerrike fredag fastholder skivirtuosen Birk Ruud (20) at han «går for» tre medaljer i OL neste år. Han er også glad for at hans kreftsyke far Øivind virker å være på bedringens vei.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Han har startet en terapi som har vist seg å fungere bra. Jeg velger å tro at han er på bedringens vei, og det går bedre med ham. Vi fikk mye fin familietid i julen. Jeg føler meg trygg, og de støtter meg og gleder seg til å se meg kjøre, sier den allerede seiersvante 20-åringen.

Birk Ruud har vunnet to X Games-gull i Big Air. Forrige vinter vant han X Games-sølv i Aspen og Hafjell. Da - fem dager før Norge ble coronanedstengt - ble han umiddelbart gratulert av faren Øivind, som ga sønnen «en skikkelig bamseklem».

Les også Undersøkelse avslører X-faktor for X Games

Da Birk Ruud åtte måneder senere skulle sesongdebutere i slopestyle i østerrikske Stubai, valgte han imidlertid å stå over.

Årsaken var farens sykdom.

Etter det han omtaler som «mye fin tid med pappa», er Birk Ruud klar for store hopp og spektakulære triks i verdenscupen i Kreischberg. Herrenes startfelt teller 64 deltagere. Alle verdens beste freeskikjørere er på plass.

Fakta 10 norske freeskikjørere i Kreischberg: Snowboardfinalen i Big Air i Kreischberg går lørdag - forhåpentligvis med Marcus Kleveland. Norges skiforbund har tatt ut disse 10 freeski-løperne: Kvinner:

Johanne Killi, Dombås IL

Sandra Eie, Bærums Skiklub

Elvira Marie Ros, Bærums Skiklub Menn:

Birk Ruud, Bærums Skiklub

Christian Nummedal, Hakadal IL

Sebastian Schjerve, Namsos IL

Ulrik Samnøy, Bærums Skiklub

Eirik Sæterøy, Aaron Sportsklub

Tormod Frostad. Bærums Skiklub

Mats Bjørndal, Geilo IL

– Det er X Games-nivå, fastslår Birk Ruud.

Finalen vises på NRK 2 fra klokken 17.55 fredag. Nåløyet dit er trangt.

– Det er 10 som går til finalen. Det er knallhardt, men det er slik jeg liker det, tilføyer han.

Kvalifiseringen fredag starter klokken 10.30.

Etter 20 hopp over to dager, og forhåpentlig ytterligere 15 før kvalifiseringen, mener Birk Ruud forholdene - været og selve hoppet - vil gi grunnlag for å utføre triks av høy vanskelighetsgrad. Han har siden forrige sesong ikke rukket «å dra opp» nye triks - ennå. Han har ikke hoppet på store hopp siden oktober måned. Men trikseboksen er, som han uttrykker det, fortsatt ganske bra.

Les også To år etter skrekkskaden: Endelig skikkelig comeback

– Jeg har ikke fått stått så mye på ski hjemme i Norge. Men jeg har alltid noe i hodet, sier Birk Ruud.

Nettopp det - «hodet» - er en nøkkel i Birk Ruuds forberedelser til de bokstavelig talt store øyeblikkene.

– Jeg driver mye med visualisering. Jeg sitter og «ser» hva jeg skal gjøre, i hodet. Eller så prøver jeg det ut på trampolinen, sier han.

I fjor startet han «Birks trampcamp» i Heminghallen i Oslo for unge akrobathåp sammen med kjæresten Mille Fusdahl.

Les også Silje Norendal er gravid og legger opp

Han forteller også at han har tilbrakt mye tid i styrkelokalene til Olympiatoppen. Kort og godt «for å bli sterkere enn før». For øvrig har han til fulle utnyttet snøkornene som har falt i lokalbakken Kirkerudbakken og balansert over rails (gelendere) i hagen til sin farmor og farfar «ned mot motorveien» på Stabekk i Bærum.

– For to år siden sa du i et intervju med VG at du ville gå for en gulltrippel i 2022-OL. Står du fortsatt på det?

– Jeg tror absolutt det er muligheter for å ta tre medaljer (slopestyle, halfpipe, Big Air). Det er det jeg går for. Det er mitt første OL og det er en høy målsetting. Jeg har alltid tro på meg selv. Time will show, svarer Birk Ruud på sedvanlig tilbakelent vis.

Han er også god til å stupe i vann: