Han overtok internasjonal skiskyting etter Besseberg: «Her snakker vi ikke om å vaske gulvet, bordet eller rommet. Hele huset må ryddes.»

ÖSTERSUND: Det var sen frokosttid på Clarion-hotellet i VM-byen Östersund. Det er et fint hotell, men ingen luksus. Den første presidenten for Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) som ikke heter Anders Besseberg, var mannen alle ville snakke med.

På engelsk, med klassisk svensk aksent, svarte han alle veier. Olle Dahlin har lang bakgrunn fra svensk næringsliv og har tatt over et skandaleforbund.

I 25 år hadde presidenten vært norske Besseberg. Men en razzia hjemme hos ham og IBUs generalsekretær Nicole Resch forandret mye. Besseberg trakk seg. Politiets mistanke handler om bedrageri og for å ha skjult positive dopingprøver.

IBU hadde allerede et dårlig rykte. Til stadighet dukket det opp dopingsaker, utøverne mente at ledelsen ikke gjorde nok. Ryktet var frynsete, og i en periode var IBU suspendert av Den internasjonale olympiske komiteen (IOC).

Lise Åserud, NTB scanpix

Fakta: Olle Dahlin Alder: 64 Fra: Karlstad i Sverige Posisjon: President i Det internasjonale skiskytterforbundet (International Biathlon Union – IBU) Grunnlegger av Sundsvall Biathlon Medlem av styret i IBU siden 2014 Medlem av Den svenske olympiske komiteen siden 2018 Har hatt en rekke ledende stillinger i svensk papirindustri Valgt: Ble president i september 2018 etter Anders Besseberg, som hadde vært president siden 1993, hele organisasjonens levetid. Hadde en motkandidat på IBU-kongressen, men vant med 39 mot 12 stemmer til motkandidaten Baiba Broka fra Latvia.

Her var en organisasjon som var klar for endring. En svensk ryddegutt ble ansatt. Dahlin, som hadde vært pådriver for utviklingen av skiskytingen i Sundsvall. Idrettslederen som hadde lært seg å bli glad i skiskyting og som hadde sett at jenta fra nabolaget (Magdalena Forsberg) hadde blitt verdens beste.

På konferanserommet setter han seg ved enden av bordet. Slik presidenter og styreledere gjerne gjør.

En assistent kommer inn og legger en opptager på bordet. Her skal ikke bare journalisten ta opp samtalen.

– Hadde du ingen følelse av at noe var galt?

– Selv om jeg hadde min tvil til vurderinger og metoder i IBU, hadde jeg ingen mistanker om at det skjedde noe ulovlig. Nå skal vi overhodet ikke dømme noen på forhånd, men det som skjedde i fjor, er basert på at det finnes mistanker.

– Husransakingen og etterforskningen av Anders Besseberg og Nicole Resch kom som et sjokk?

– Ja, det var et sjokk.

– Hvordan var ditt forhold til Besseberg?

– Vi hadde et profesjonelt forhold, hvis vi kan bruke et slikt ord. Vi satt i samme styre i organisasjonen. Vi var ikke på jakt sammen, for å si det slik.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Fakta: Dette har skjedd Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) ble dannet 2. juli 1993. Norske Anders Besseberg ble organisasjonens første president. 10. april 2018 gjennomførte politiet i Østerrike, Tyskland og Norge husundersøkelser hos daværende president Anders Besseberg i Norge, generalsekretær Nicole Resch i Tyskland og IBUs kontorer i Salzburg. Besseberg og Resch er under mistanke og etterforskes for svindel og bedrageri. De er mistenkt for å ha mottatt penger mot å holde resultater av dopingprøver hemmelige. I etterkant av opprulling av denne saken stoppet Den internasjonale olympiske komiteen utbetalinger til IBU. Denne suspensjonen av støtte til IBU ble opphevet i november 2018. Anders Besseberg trakk seg som president. I september valgte IBU-kongressen Olle Dahlin som ny president. Dahlin og det nye styret har satt ned en uavhengig granskningskommisjon som skal finne ut alt som er galt i organisasjonen. Denne kommisjonen skal komme med sin endelige rapport på vårparten.

– Hvorfor har du påtatt deg en jobb i en organisasjon som på mange måter har vært i krise siden i fjor vår?

– Jeg har vært med siden 2014 i styret og har vel aldri vært helt enig i våre arbeidsmetoder eller vurderinger i denne perioden. Jeg kom frem til at enten forlater jeg dette, eller så går jeg for dette som president for å få en forandring.

– Hva gjort du for å forbedre ryktet til en organisasjon som sliter såpass med sitt omdømme?

– Det handler om å stake ut en retning for fremtiden basert på våre tre hjørnesteiner som er sporten, arrangementet og utviklingen. Historisk har jo skiskyting lyktes veldig bra. Men vi er tvunget til å rydde opp på en troverdig måte det som ikke har vært bra. Her snakker vi ikke om å vaske gulvet, bordet eller rommet. Hele huset må ryddes. Nå må vi få ryddet ut alt det gamle.

– Du sier at hele huset skal rengjøres. Er det mye skitt i krokene?

– Det er to saker som pågår. Det er myndighetene og politiet som etterforsker det som har skjedd. Men som en internasjonal organisasjon er det ikke bare loven å ta hensyn til. Vi har vår egen konstitusjon, og vi har våre egne regler. Det er her External Review Commission (ERC) kommer inn. Vi har gitt oppdraget til dem, men de er helt uavhengig av oss. De vil vurdere alle de tingene som trenger. Begge disse prosessene går nå samtidig.

Har du lest kommentaren? Forskjellen er at Norge står midt i skandalen

– Av enkelte blir du sett på som nok en klassisk idrettspamp: mann, høyt hårfeste, over 60 år, stadig på reise. Hvordan reagerer du på det?

– Fra utsiden kan det se sånn ut. Både i alder og utseende, men jeg føler meg ikke slik. Jeg håper og er overbevist om at de som lærer å kjenne meg, ikke ser meg slik. Jeg har jobbet i svensk industri og jeg har vært adm.dir. i ulike virksomheter i 25 år. Jeg har ingen personlige behov for å være i posisjon eller oppleve luksus. Jeg gjør dette fordi jeg har hjertet i idretten.

– Har IBU troverdighet i antidopingarbeidet?

– I dag er den absolutt ikke tilstrekkelig. Det er gjort undersøkelser som viser at vi har lav troverdighet. Troverdighet bygges gjennom det arbeidet vi gjør. Det arbeidet er vi i gang med.

– Hvordan er ditt forhold til din landsmann Sebastian Samuelsson, skiskytteren som taler all makt midt imot?

– Jeg respekterer ham for at han løfter frem antidopingsaken.

Lise Åserud, NTB scanpix

– Har IBU vært for lite åpen i sitt antidopingarbeid?

– Det er noe av dette disse utredningene skal gi svar på. Jeg vil ikke gi karakterer til antidopingarbeidet vårt. Det som ikke er bra, er den mistroen som finnes hos våre aktive. De er de viktigste vi har. Vi må finne ut om noe ikke har vært bra. Har det skjedd kriminell aktivitet? Er det slik, må vi handle ut fra det. Det som skjedde i Seefeld, var en vekkerklokke som ringte for hele verdens antidopingvirksomhet.

Leste du denne? Tatt på fersken med nålen i armen. Nå snakker han ut om dopingbruken

– Hvordan er ditt forhold til Russland?

– Vi har en konstruktiv dialog med dem. Russland er en stor skiskytternasjon, og vi ønsker landet tilbake som fullverdig medlem i IBU. Vi har en konstruktiv dialog, men det er RBU som må gjør hjemmeleksen. Det er de som har ansvaret for at de kan få lov til å komme tilbake.

– Har du opplevd forsøk på gi deg bestikkelser?

– Jeg har ikke personlig opplevd det, nei.

Olle Dahlin smilte da han forlot møterommet på Clarion-hotellet i Östersund.

– Dersom vi skal lykkes, må vi rydde skikkelig. Vi kan ikke få nye saker som dukker opp om to, tre eller fire år. Alt skal undersøkes, alt skal frem.

Anders Besseberg har i tiden etter at det ble innledet etterforskning mot ham og IBU avvist alle anklager. Besseberg ønsker ikke å kommentere saken videre i mediene. Etterforskning pågår fortsatt, og det er ikke tatt ut tiltale mot hverken Besseberg eller Nicole Resch.