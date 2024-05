Etter elleve minutter tok Levanger ledelsen ved Jo Sondre Aas, og Levangers Sanel Bojadzic scoret fra ellevemetersmerket etter 37 minutters spill. Levanger scoret selvmål ved Jonas Pereira sju minutter senere. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 2-1.

Innbytter Bendik Bye sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-2.

Levangers Ådne Bruseth, Ermal Hajdari, Sanel Bojadzic, Daniel Pollen og Jonas Pereira fikk se det gule kortet. For Ranheim fikk John Hou Sæter, Gustav Mogensen, Jakob Tromsdal, Pål André Helland, Mikael Tørset Johnsen og Nikolai Skuseth gult kort.

Etter torsdagens kamp er Levanger på niendeplass på tabellen med ti poeng, mens Ranheim er nummer 14 med sju poeng.

Kampen på Tobb Arena Levanger ble dømt av Ole-Alexander Ekeli Valen. 2188 tilskuere var til stede på oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Levanger spiller mot Egersund 22. mai, mens Ranheim spiller neste kamp mot Stabæk.

