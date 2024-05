Med hjemmeseier over West Ham søndag blir Manchester City seriemester for fjerde gang på rad uavhengig av hva Arsenal samtidig gjør mot Everton.

Kampen sto og vippet da gjennombruddet kom i det 51. minutt. Det startet med at Cristian Romero tapte en duell med Phil Foden ved midtstreken. City-spillerens innlegg fra venstre ble løpt opp av Bernardo Silva, som spilte Kevin De Bruyne til dødlinja. Inne i målgården trengte Haaland bare å sette foten på ballen og dempe den i mål.

– Det var bra gjort av ham (De Bruyne). Jeg var der bare for å tappe den inn, sa Haaland da han ble intervjuet av Jan Åge Fjørtoft for Viaplay.

Da City tok ledelsen, hadde Tottenham nettopp hatt en kjempesjanse ved Son Heung-min. Han flikket et innlegg fra Brennan Johnson ved nærmeste stolpe, men Ederson gjorde seg stor og tok skuddet i kroppen.

Tenkte ikke

Citys reservekeeper Stefan Ortega ble bokstavelig talt redningsmann for sitt lag da han i det 71. minutt så vidt holdt beina samlet nok til å avverge da Spurs-innbytter Dejan Kulusevski kjempet seg fri og fyrte løs, og da han i det 86. minutt reddet alene med Son.

Sørkoreaneren utnyttet en grov feil av Manuel Akanji og løp alene mot mål, men han greide ikke å overliste Ortega, som slengte ut beinet og reddet med det.

– Ortega kommer inn og gjør en «hero performance». Han er så undervurdert at det er helt vilt å tenke på, sa Haaland.

I siste ordinære minutt ble Citys andre innbytter Jéremy Doku felt av Pedro Porro, og Haaland fastsatte resultatet med et skudd i krysset.

– Jeg var så sliten, og det er første gang jeg ikke har tenkt før jeg skal ta straffespark. Det var åpenbart bra, for jeg bare blåste den i nettaket. Jeg tror det er den beste straffen jeg har tatt noen gang, sa Haaland til Viaplay.

– Nå er vi glade, men det er en kamp til. Vi skal nyte dette, men ingenting er avgjort ennå.

Drama

I det 61. minutt var det stor dramatikk da Romero jaget et innlegg fra Porro ved lengste stolpe og kolliderte med Ederson, som hadde tatt ballen. Keeperen ble liggende nede, og kampen ble stoppet i mange minutter mens han fikk behandling. Han spilte videre, men virket ustø og ble byttet ut med Ortega, til sin store forbitrelse.

– Ederson fikk et kne i hodet, men jeg tror det går bra med ham, sa Haaland.

Samtidig måtte også De Bruyne ut. Pep Guardiola reagerte kraftig mot dommerne etter at Pape Matar Sarr noen minutter tidligere taklet belgieren på hælen, og keepertrener Xabier Mancisidor fikk gult kort da han sa sin mening til dommerne om det som skjedde med Ederson.

Tottenham måtte vinne for å ha sjanse til å kvalifisere seg til Champions League og ha poeng for å være helt sikker på europacupfotball neste sesong. Laget gjorde det vanskelig for City og truet med å stoppe lagets sju kamper lange seiersrekke i serien.

City-seieren gjør at laget er to poeng foran Arsenal og med ett plussmål færre før helgens serieavslutning. City har ikke råd til å avgi poeng mot West Ham, men gjør det neppe.

Dårlig statistikk

Guardiolas City-lag har slitt borte mot Tottenham, og før laget i januar vant 1-0 i FA-cupens 4. runde med en scoring rett før slutt, hadde City verken scoret eller unngått tap på Tottenham Hotspur stadion.

Tross meldinger om at Tottenham-fansen ønsket City-seier i frykt for at erkerivalen Arsenal skulle bli mester, og at mange av dem hadde solgt sine billetter til City-fans, gikk hjemmelaget offensivt til verks. Allerede etter fem minutter satte Rodrigo Bentancur gjestekeeper Ederson på prøve med et hardt skudd som ble vippet til corner.

Haaland fikk lite å jobbe med, og Tottenham presset City i lange perioder. Likevel hadde City første omgangs største sjanse. Den kom som følge av to grove forsvarsfeil, men ble avverget med en kjemperedning.

Etter et kvarter misset først Romero og deretter Pierre-Emile Højbjerg med hver sitt klareringsforsøk, og Foden kunne skyte på volley fra kort hold. Han fikk bra treff, men keeper Guglielmo Vicario slengte opp armen og slo ballen unna.

Sjanser

Ederson ble satt på en ny prøve etter en drøy halvtime da Brennan Johnson raidet til høyre i feltet og fyrte løs fra spiss vinkel. Ballen endret retning på foten til Josko Gvardiol, og keeper hadde ikke full kontroll da han ga corner.

Kyle Walker fikk mye rom på kanten, men lyktes ikke med innleggene.

Tottenham slet ofte med å spille seg ut gjennom Citys svært høye press, men om det lyktes ble det ofte mye rom. Laget fikk en svært lovende tre-mot-to-situasjon mot slutten av omgangen, men Bentancur feilet med pasningen.

I omgangens siste ordinære minutt ble Foden spilt fram på kant. På innlegget skjøt Haaland på volley og Bernardo Silva på returen, men forsøkene ble blokkert først av Micky van de Ven, så av Radu Dragusin, som jublet vilt. Foden ble avblåst for en hårfin offside, men Spurs-reaksjonene viste tydelig at laget ville ha et resultat.

City fikk den første sjansen i 2. omgang da De Bruyne kom til skudd i feltet etter en ny stygg feil av Højbjerg, men Vicario tok fram en ny klasseredning.

Litt senere scoret Haaland sitt første mål, og dramaet som fulgte går inn i Citys klubbhistorie.