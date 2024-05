Treneren med kallenavnet «Mad Max» var i fyr og flamme da Juventus slo Atalanta 1–0 i den italienske cupfinalen onsdag kveld. På overtiden klikket han på dommerne etter en situasjon i Juventus’ eget felt.

Da han fikk det røde kortet vist, startet han med å skjelle ut fjerdedommeren, klappe sarkastisk mot hoveddommeren med en tommel opp, før han så ut til å rope etter den italienske dommersjefen Gianluca Rocchi på tribunen.

Samtidig kastet han dressjakken og slipset, samt begynte å kneppe opp den hvite skjorten.

Senere kom han elegant antrukket tilbake på banen i Roma igjen da pokalen skulle løftes.

Dagen derpå anklages Allegri for å ha truet Guido Vaciago som er redaktør i La Stampa – den største lokalavisen i Torino, Juventus’ hjemby.

– Etter kampen fortalte han meg: «Du er en dårlig direktør. Skriv sannheten i avisen din, ikke hva klubben forteller deg. Hør, jeg vet hvor jeg kan finne og ta deg. Jeg vet hvor jeg skal vente. Jeg kommer og river øynene ut av begge øynene dine. Jeg kommer og slår deg i ansiktet», sier Vaciago i La Stampa.

Allegri har ikke kommentert dette.

51-åringen har kontrakt med Juventus til 30. juni 2025, men rapporter fra Italia påstår at han ikke får fortsette etter denne sesongen. Thiago Motta, som sensasjonelt har tatt Bologna til Champions League, virker å være favoritten til å ta over.

På pressekonferansen glefset Allegri mot en journalist på spørsmål om egen fremtid.

– Hva etterlater jeg meg som arv? Har du sparket meg? La oss si at laget har en utmerket base, sa Allegri ifølge avisen Corriere dello Sport.

Juventus er sikret Champions League-plass neste sesong før de to siste serierundene - men har havnet langt bak ligamester Inter. Allegri har vunnet serien og cupen fem ganger med «zebraene» over to perioder.

