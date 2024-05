Smellen kom underveis på den første runden av det ikoniske Grand Prix-løpet. Magnussen kom borti bilen til Perez (Red Bull), og deretter traff Perez' bil Hülkenberg. Dermed var begge Haas-bilene ute tidlig.

– Jeg hadde min front opp langs hans forhjul. Han kjørte sin normale linje, og jeg stolte på at han kom til å holde den, men så ble jeg presset inn mot veggen. Man bør kunne stole på at det blir etterlatt litt rom til deg i slike situasjoner, sa Magnussen til Viaplay.

Viaplay-ekspert Kunal Shah mente Magnussen må ta på seg skylden.

– Det er en upresset feil og bør ikke skje når man har så mye erfaring som ham (Magnussen). Det var ingen mulighet for ham å komme seg forbi når det var så trangt, fastslo Shah.

TV-bildene viste at Perez' bil fikk hardest medfart. Mye vrakrester på banen førte til at løpet måtte stanses en god stund for opprydning.

Ferrari-fører Charles Leclerc startet i beste startspor i løpet på hjemmebane.