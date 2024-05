Det forteller midtbanespilleren, som nylig var tilbake på treningsfeltet, til Romerikes Blad.

– Det er første gang siden jeg ble skadd at jeg har vært i nærheten av full økt, så det var godt. Jeg har aldri hatt strekk i leggen, og nå har jeg lært at man kan kjenne seg fin i en halvtime før man kjenner at det plutselig hogger til igjen. Det er håpløst å bli skadd siden kampene kommer så tett. Jeg skal holde meg utpå der nå, bank i bordet, sier Lundemo til lokalavisen.

30-åringens leggproblemer startet i 2-0-seieren borte mot Haugesund 7. april. Etter cupoppgjøret mot Bjørkelangen den påfølgende uken ble situasjonen verre.

– Etter cupkampen løp vi som ikke hadde spilt, og etter 15 løp kjente jeg at det knøt seg helt. Da ble det en ordentlig strekk. Det var idiotisk, og det må jeg lære av. Sett i ettertid skulle jeg sagt ifra om at jeg ikke burde løpe, fortsetter Lundemo.

LSK-sjef Andreas Georgson forteller til RB at det er «stor sjanse» for at Lundemo er en del av kamptroppen mot Sarpsborg søndag.

– Det så bra ut. Han er friskmeldt. Det er alltid en vurdering hvor lenge han vil orke etter å ha vært borte, men det får vi bruke dagene fram til kampen på å avgjøre. Det er én ting å løpe uten ball, men noe annet å løpe med ball, sier han.