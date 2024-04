Det skjedde i slutten av forrige uke. Da ble Besseberg felt i det som har blitt beskrevet som en knusende dom.

Russiske prostituerte, dyre klokker og eksklusive jaktturer i flere europeiske land sto sentralt i dommen.

– Jeg er sjokkert, skuffet og har mistet tilliten til rettferdighet, sier Peter Bayer til VG.

I mange år var han generalsekretær i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). I samme periode var Anders Besseberg president.

– Besseberg var på ingen måte korrupt eller bestikkelig. Deltagelsen hans på jakt påvirket ikke handlingene hans innen skiskyting i disse landene, mener Bayer.

En enstemmig tingrett i Buskerud er ikke enig: Anders Besseberg ble dømt for å ha hjulpet Russland i både ord og handling.

BESSEBERG-VENN: Peter Bayer.

Det gjelder også hvordan Russland ble tildelt både verdenscuprenn og VM i russiske Tjumen, samtidig som resten av idrettsverden forsøkte utestenge den kontroversielle nasjonen etter dopingskandalen i kjølvannet av Sotsji-OL.

– Retten burde ha undersøkt kandidatenes tilbud nærmere. Retten ville forstått at Tjumen tilbød seg å dekke flyutgiftene til samtlige deltagere fra samtlige flyplasser, samt kost og losji for alle deltagere under mesterskapet, og i tillegg gratis treningsopphold før verdensmesterskapet, sier Bayer.

– Hvilken kongressdelegat stemte ikke på Tjumen? spør han retorisk.

Tyskeren gikk av som generalsekretær i IBU i 2008, men har opprettholdt kontakten med Besseberg. De to er gode venner.

– Hvorfor er dommen feil?

– Hvis Besseberg har akseptert dyre klokker og en leasingbil, så burde han ha skattet av dette. Men dersom han ikke har gjort det, så strider det mot rettsfølelsen min.

– Straffen er for streng Det er en straff for kriminelle som drapsmenn, pedofile, ransmenn og terrorister.

Tyskeren mener både fremtiden og omdømmet til Anders Besseberg er lagt i grus.

– Besseberg og familien vil forhåpentligvis ha nok styrke til å tåle en ankebehandling etter en uforståelig lang og urimelig etterforskningstid på seks år. Jeg håper bare at lagmannsretten lander på en mer rettferdig dom, sier han.

Anders Besseberg lyttet rolig og konsentrert da tingrettsdommeren leste opp den 67 sider lange dommen på fredag.

Da dommeren var ferdig, reiste Besseberg seg i sal to i Hokksund. Han ga uttrykk for skuffelse og overraskelse. Samt at han ville anke på stedet.

Det er imidlertid ikke gitt at Borgarting lagmannsrett vil akseptere en anke. Det blir kjent på et senere tidspunkt.

Ikke opptatt av penger

Peter Bayer sier det han har sagt til VG tidligere:

At Besseberg ikke var opptatt av penger eller materielle ting. Det står i kontrast til det aktor Marianne Djupesland fra Økokrim sa i sin sluttprosedyre i retten i februar: Hun mente Besseberg trivdes med å bruke andres penger på jakt og prostituerte.

Bayer har snakket med Besseberg på telefon:

– Det går hverken bra med ham eller familien hans. Besseberg ser ut til å ha nådd grensen for hva som er til å akseptere. Men han vil fortsette å kjempe hardt og han viser ikke smerten utad, sier tyskeren til VG.

– De tre dommerne var enstemmige i avgjørelsen. Er ikke det et signal om at dommen er riktig?

Bayer åpner med å si at han ikke vil felle noen dom over dommen:

– De må stå til ansvar for seg selv og for Gud, mener han.

Anders Besseberg ble idømt fengselsstraff på tre år og én måned for grov korrupsjon som president i IBU. I tillegg må han gi fra seg to kostbare klokker, en rekke utstoppede dyr og 1,4 millioner kroner.

KRITISK: Svenske Sebastian Samuelsson. Foto: Jostein Magnussen / VG

Den svenske skiskytteren Sebastian Samuelsson bidro i VG-podkasten «Skandalepresidenten», og sa på fredag at han var glad for den ferske dommen.

Det reagerer Peter Bayer på:

– Samuelsson har tydeligvis glemt at han har Besseberg å takke for at han nå kan tjene gode penger i konkurranser arrangert av IBU. Han burde fokusere mer på den sportslige utviklingen og ikke tenke på slike ting, og deretter levere bedre sportslige resultater, sier Bayer.