Nederland gikk opp i 1–0 allerede etter seks minutter da Lineth Beerensteyn skjøt nydelig rundt Thea Bjelde og opp i hjørnet hos målvakten Cecilie Fiskerstrand.

Norge fikk en god start på EM-kvalifiseringen med 4-0-seier over Finland på Ullevaal fredag. Nederland derimot åpnet med 0–2 mot Italia.

Landslagssjef Gemma Grainger sto med tre seirer av tre mulige og null baklengsmål som ny trener for det norske laget. Grainger åpnet Norge-karrieren med 8–0 over to kamper mot Kroatia i Nations League, så ble det altså 4–0 over Finland. Dette var den første virkelige prøven for Grainger. Det endte med tap.

Lineth Beerensteyn gjør 1–0 for Nederland. Thea Bjelde klarer ikke å hindre henne. Foto: Peter Dejong / AP / NTB

– Jeg var fornøyd med mye, men jeg liker selvfølgelig ikke å tape, sier Grainger til NRK.

– Norge gjør en veldig god 2. omgang. Jeg synes vi hadde fortjent mer, sier NRK-ekspert Carl Erik Torp på direkten.

– Det var mye fram og tilbake og stygge brudd. Hawaii-fotball. Det var en gylden mulighet til å slå Nederland, sier Elise Thorsnes i NRK-studio.

Finland reiste seg fra 0-4 for Norge og vant 2-1 over Italia tirsdag kveld. Italia kom fra seier 2-0 mot Nederland. Det betyr at alle fire lagene har tre poeng etter to kamper.

– Det er en veldig jevn gruppe. Vi visste at det ville bli slik, sier Gemma Grainger til NRK i Breda.

Guro Reiten fortviler etter å ha misbrukt en stor sjanse mot slutten. Skuddet hennes traff en nederlandsk rygg og gikk til corner. Foto: Peter Dejong / AP / NTB

Nederland kom til denne kampen med tre tap på rad. De hadde også gått målløse av banen i disse tre siste kampene.

– Nederland kommer for lett ut av det norske press-spillet, sier Andrine Hegerberg i NRK-studio i pausen.

Norges største sjanse i 1. omgang kom helt i starten da Guro Reiten kunne brenne av - men ballen traff en nederlandsk spiller og rullet til corner.

– Der kunne Norge kjapt ha gått i ledelsen, sier Elise Thorsnes i NRK.

Nederlandsk jubel og norsk fortvilelse letter 1–0. Foto: Peter Dejong / AP / NTB

– Vi har vært litt upresise på den siste tredjedelen, sier assistenttrener Ingvild Stensland i pausen.

Norge åpnet 2. omgang veldig bra, og bare en kjemperedning av den nederlandske keeperen hindret Celin Bizet Ildhusøy i å utligne.

Da 70 minutter nærmet seg ble Elisabeth Terland og Emilie Haavi byttet inn hos Norge. Sævik og Ildhusøy satte seg på benken.

Helt mot slutten gjorde Terland et godt forarbeid, og Guro Reiten fikk ballen i god posisjon. Skuddet traff imidlertid en nederlandsk rygg og endte i corner.

– Det er de sjansene vi må sette, men Nederland var flinke til å stå i veien i dag, sier Thorsnes i NRK-sendingen.

Norge gjorde et desperat forsøk på utligning mot slutten, men ballen rullet ikke Norges vei.

– Vi er veldig solide defensivt. Da føles det kjedelig at vi slipper inn målet, når de ikke har flere sjanser, sier Ingrid Syrstad Engen til NRK.

Norge manglet sine profiler Ada Stolsmo Hegerberg, Caroline Graham Hansen, Maren Mjelde og Frida Maanum. Også Nederland savnet flere av sine største stjerner.