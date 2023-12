Det bekrefter klubben selv i en pressemelding på egne hjemmesider.

Comet Halden opplyser at de i høst fikk inn et tips om at spillere i klubben benyttet seg av ulovlige rusmidler. Klubben valgte da å be spillerne om å ta en frivillig test i forbindelse med trening.

«Dessverre var det x spiller(e) som testet positivt. Vi vil understreke at det ikke var snakk om prestasjonsfremmende midler. Spillerne det gjelder har mottatt en skriftlig advarsel som følge av dette», heter det i pressemeldingen.

REAGERER: Ishockeypresident Tage Pettersen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ishockeypresident Tage Pettersen omtaler nyheten som «forferdelig skuffende».

– Dette er noe vi overhodet ikke aksepterer, ønsker oss eller forventer av elitespillere, sier Pettersen til VG lørdag ettermiddag.

Han forteller videre at Comet vil bli innkalt til et møte førstkommende mandag. Videre sier han at det er for tidlig å si noe om eventuelle sanksjoner.

– Vi har et formelt regelverk som vi må forholde oss til. På den andre siden er det et sett med verdier og etiske retningslinjer som vi forventer at klubber og alle andre forholder seg til. Vi får se hva som skjer etter møtet på mandag, sier Pettersen.

De aktuelle spillerne skal nå ilegge kontrollprøver to ganger i uken ut 23/24-sesongen, opplyser Comet. Dersom det fremkommer flere positive prøvesvar eller at prøvene ikke avleveres, kommer kontrakten til spillerne å bli terminert med umiddelbar virkning.

«Klubben har valgt å gi spillerne en ny sjanse. Vi vil tilby hjelp til de spillerne det gjelder og vise støtte fremfor utstøtelse. Vi skal hjelpe våre ansatte», skriver klubben videre.

Comet presiserer at de tar sterkt avstand fra bruken av rusmidler.