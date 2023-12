– Ja. Ja. Ja. Jaaa, sier Mørk da VG spør om håndballjentene er blitt lei det stadige snakket om nivået og antall lag i håndball-VM.

Norge vant sine tre gruppespillskamper i Stavanger med til sammen 59 måls margin. Igjen og igjen har eksperter og kommentatorer pekt på at 32 lag i VM er for mye, og at det fører til et lavere nivå på produktet.

Mørk sa søndag at hun ikke trodde på noen reduksjon i antall lag. Og da det nok en gang kom spørsmål om oppsettet på tirsdagens pressetreff før hovedrundens første kamp mot Angola, så hun seg lei.

– Det er ikke noe Norge får gjort noe med, så jeg skjønner ikke hvorfor vi står her på det er det femte pressetreffet og snakker om det. Finn på noe annet. Det er jo litt kjedelig å prate om ting man ikke får gjort noe med.

Slik reagerte hun etter norsk EM-gull i fjor:

Hun peker på at det burde vært større fokus på at håndballstjerner som Stine Bredal Oftedal og Henny Reistad spiller på hjemmebane, i stedet for at motstanderne de møter er så dårlige.

– Vi er jo fullstendig klar over problematikken vi også, men hva skal vi gjøre med det? Vi får ikke gjort noe med det, sier Mørk.

32-åringen kommer med klar beskjed til pressekorps og kommentatorer: – Finn på noe annet. Nå er det ferdig snakket.

Nevnte Bredal Oftedal tar en litt mer diplomatisk tilnærming. Hun forstår absolutt at spørsmålene kommer, men:

– Jeg synes det blir litt for mye fokus på det. Jeg synes helt ærlig det er gammelt nytt akkurat nå, så det kan jo ikke være så spennende lenger, sier Oftedal.

Norge møter Angola til første kamp i hovedrunden onsdag kveld klokken 20.30 (sendes på TV 3).

For to år siden ble nivået i VM også et tema på dette stadiet av mesterskapet. – En skandale for håndballsporten, sa Viaplay-ekspert Ole Erevik da – etter Norges 43–7-seier over Puerto Rico.

– Selve utvidelsen er det IHF som står bak, og det er lite vi får gjort noe med det. Når vi har svart ti-tolv ganger på det, så tenker jeg at nå er det nok, sier Oftedal – som fikk røff behandling i en av Norges storseire: