Rennet pågår fortsatt.

– Klart sesongbeste, fastslår Carl Andreas Wold på NRK.

Hun kom i mål ett hundredel foran Michelle Gisin fra Sveits. Senere ble hun slått med ni hundredeler av Cornelia Hütter fra Østerrike og deretter med 34 hundredeler av Lara Gut-Behrami.

Etter en blytung sesong - som startet med å bli disket for fluor på skien i Sölden - slo Mowinckel til i Østerrike søndag.

– Det er så utrolig deilig. Jeg skal ikke si at det har snudd ennå, men dette er så deilig. I dag tenkte jeg at jeg må ta meg sammen og gå for det, sier Mowinckel selv til Viaplay.

– Hun ser overrasket ut. Hun lot det stå til. Vi ser hvor mye dette betyr for henne, fastslår NRK-ekspert Nina Haver-Løseth.

9. plass var på forhånd Mowinckels beste plassering for sesongen.

Mowinckel har fire verdenscupseirer i karrieren. Den første kom i storslalåm i 2018, deretter super-G i Courchevel 2022 og Cortina 2023.

Kajsa Vickhoff Lie er 35 hundredeler dårligere enn Mowinckel.

– Det er så kult med Ragnhild, sier Vickhoff Lie.

– Dette kan ha alt å si for selvtilliten for resten av sesongen.