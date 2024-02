Lørdag tok han en oppsiktsvekkende seier i NM-rallyet på Hadeland.

Ifølge parcferme.no er det første gang på 18 år Petter Solbergs storebror har vunnet et NM-rally.

– Det var rått! fastslår Henning Solberg da VG ringer ham.

Det ungarske rallyteamet Top Cars ringte på nyåret og tilbød ham tre NM-runder. 51-åringen trengte ingen betenkningstid til å si ja. Lørdag kvitterte han med seier, med hjelp fra blant annet Petter og hans sønn Oliver, som kjører den samme Skoda’en i VM og kunne komme med gode råd.

Henning Solberg har de siste årene vært mer omtalt for sine opptredener i rettssaler enn i rallyskogen. Han har vært i strid med flere i økonomisaker, blant annet mot sin tidligere DekkNor-partner Ramiz Safdar. Høsten 2023 ble gården hans i Spydeberg lagt ut på tvangssalg.

– Det har vært tøft, jeg må bare innrømme det, sier Henning Solberg til VG.

– Hvorfor?

– Når du blir banket i media som det jeg har blitt, og med mye usannheter, så ... jeg har ikke noe å stille opp med når det gjelder pressen. Jeg må komme på beina igjen. Det hjelper å komme tilbake i rallybilen.

Henning Solberg sammen med mamma Tove og kona Maud – som begge var på plass på Rally Hadeland. Foto: Hallgeir Raknerud

I motsetning til lillebror Petter, som var fabrikkfører både for Ford og Subaru i sin VM-karriere, kom Henning Solberg ikke så langt. Men han klarte ikke desto mindre seks pallplasser i VM.

– Jeg hadde hele familien på plass her: kona mi Maud, barna, mamma og pappa, Petter og Oliver. Petter ga meg veldig god støtte her, sier Henning Solberg fra Jaren, der løpet hadde base.

– Har du lyst til å kjøre mer?

– Ja, nå får jeg ett løp til med det ungarske teamet, men jeg har veldig lyst til å kjøre mer. Jeg har tro på at det går an å finne sponsorer. Jeg har vel ikke gjort så mye galt at det ikke skulle være mulig? spør Solberg – og fortsetter:

– Jeg har hverken «taka» eller kjørt i beruset tilstand. Så jeg har troen på at det er mulig.

Frank Tore Larsen fulgte Solberg til døren – men kjørte i brøytekanten på den siste etappen. Dermed gikk 2. plass til Anders Grøndal/Ola Fløene og Thomas Kvam/Stian Johnsen ble nummer tre.

– Jeg ble ti kilo lettere nå. Jeg tok i så jeg ble blå. Jeg må bare stå i det og håpe at det kommer noe positivt ut av det, sier Henning Solberg, som hadde østerrikske Ilka Minor i kartleserstolen.

– Er du bedre enn noen gang?

– Jeg kjører fort nå! Skoda’en passer meg som hånd i hanske. Dette var kult!