Det er Aftenposten som melder dette.

Begrunnelsen er at de ikke hadde kunnet nekte russiske spillere å delta. Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) tillater russere spille under nøytralt flagg, noe de blant annet gjorde i romjulens tilsvarende mesterskap i Samarkand.

Det viser seg at Norges Sjakkforbund allerede i september trakk søknaden om statsstøtte. De hadde fått signaler om at det uansett ikke hadde blitt statsstøtte om russere kunne delta. Samtidig innså de at det kunne bli vanskelig å finne sponsorer med russisk deltakelse.

Under NRKs sendinger i romjulen ble det stadig trukket frem at neste VM kunne komme til Norge. Nå viser det seg altså at søknaden allerede var trukket på det tidspunktet.