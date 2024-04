Frida Maanum starter på benken for Arsenal mot Leicester på lørdag. Det er første kampen hun er involvert i etter at hun kollapset og ble liggende på gresset på overtid i ligacupfinalen mot Chelsea for tre uker siden.

– Alt går bra for øyeblikket, men vi må holde oss til protokollen og prosessen. Og så håper vi selvsagt at hun kan være tilgjengelig for å spille søndag, sa Arsenal-manager, Jonas Eidevall, på fredagens pressekonferanse.

Etter at hun falt om har Maanum vært gjennom omfattende tester og legene har ikke funnet noen feil med hjertet hennes.

Maanum mistet landslagets EM-kvalifiseringskamper mot Finland og Nederland.

Arsenal ligger på 3.-plass i serien med seks poeng opp til tittelrivalene Chelsea og Manchester City.

Maanum har scoret fire mål på fem ligakamper mot Leicester.