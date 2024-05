Eline Hegg ga laget sitt et forsprang da hun satte inn 1-0-målet ett minutt på overtid i første omgang. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-1.

Katarina Dybvik Sunde sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 seks minutter etter pause. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-1.

Åsanes Selma Løvås, Kim Røtne og Mathea Andresen pådro seg gult kort. For Kolbotn fikk Celine Larsen gult kort.

Etter onsdagens kamp ligger Åsane på niendeplass på tabellen med tre poeng, mens Kolbotn er på åttendeplass med fem poeng.

Veronika Fjeldvær var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Åsane spiller neste kamp mot Stabæk 20. mai, mens Kolbotn spiller neste kamp mot Brann.

