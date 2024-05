Hegerberg gjorde comeback etter over to måneder ute med skade da hun ble byttet inn mot Reims for fem dager siden. Fredag satt hun hele kampen på benken.

Sluttspillet er nytt i fransk fotball. I stedet for at en vinner kåres etter 22 kamper, går de fire beste videre til et sluttspill. Der møtte Lyon Reims i semifinalen og vant 6-0, mens PSG slo byrival Paris FC etter straffesparkkonkurranse.

I fredagens finale var Lyon best og kunne juble for sin 17. ligatittel. Delphine Cascarino og Kadidiatou Diani scoret målene som ga Lyon 2-0-ledelse før det var spilt 25 minutter. Tabita Chawinga reduserte for PSG med et kvarter igjen, men hovedstadslaget fikk aldri utligningen.

25. mai skal Lyon møte Barcelona i mesterligafinalen i Bilbao. Lyon slo spanjolene i finalene i 2019 og 2022. I fjor ble Barcelona mester med finaleseier over Wolfsburg.