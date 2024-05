Det forteller Pål Gunnar Mikkelsplass, nyansatt assistenttrener for kvinnenes elitelandslag, til Dagbladet.

Han har tidligere trent Therese Johaug da hun var dopingutestengt, og nå er han klar for å hjelpe Østberg på siden av trenerrollen i Norges Skiforbund.

– Ingvild er en god venn av meg, så jeg kommer til å ha kontakt med henne. Jeg vet at hun er gira på å satse videre, men så er det en vei å gå. Det å kunne bidra på fritida mot henne vil være aktuelt for meg. Det har jeg lovet henne for lenge siden, så jeg skal holde det løftet, sier Mikkelsplass til avisen.

Østberg forsvant ut av landslaget etter en sesong der hun ikke fikk gått et eneste skirenn fordi hun ikke oppfyller kravene til Norges Skiforbunds helseattest.

Hun har imidlertid kjempet seg tilbake før, og overfor lokalavisen Oppland Arbeiderblad slår hun fast at hun sikter mot VM i Trondheim kommende vinter.

– Jeg har vært gjennom en kjempegod treningsvinter uten skader og sykdom. Det er kjedelig å ikke få gå skirenn, for det er jo det jeg aller helst vil gjøre. Samtidig har jeg tro på planen vi har lagt, og jeg er veldig motivert av VM i Trondheim, sier hun.

Østberg trener blant annet en del sammen med Therese Johaug og Helene Marie Fossesholm, som heller ikke er i landslaget på nåværende tidspunkt.