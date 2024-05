om ubeseiret i ulike turneringer i så mange kamper i en sesong tangerte laget den europeiske rekorden til portugisiske Benfica.

Granit Xhaka, Patrik Schick, Exequiel Palacios, Jeremie Frimpong og Victor Boniface scoret for Leverkusen søndag, mot et hjemmelag som kjemper for mesterligaplass.

Leverkusen får torsdag besøk av Roma i returkampen i europaligaens semifinale, med 2-0 å gå på fra bortekampen. 25. mai spiller laget tysk cupfinale mot Kaiserslautern.

I bunnstriden vant Bochum 4-3 borte mot Union Berlin og skaffet seg et lite pusterom i kampen for å unngå kvalifiseringsspill. Union-tapet gjør at Köln fortsatt har teoretisk sjanse til å berge plassen.

– Vi tok et langt steg i dag, sa Bochums tomålsscorer Maximilian Wittek til DAZN etter lagets første seier på ni kamper.

– Å berge plassen i 1. Bundesliga er alt som betyr noe.