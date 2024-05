På under et år har Hugo Vetlesen (24) blitt en sentral skikkelse i Club Brügge og den kommende måneden skal han slåss om både ligatittel og finaleplass i Europa Conference League.

– Når man spør spillerne på laget hvem i garderoben som hever stemmen så er Hugo et navn som går igjen.

– I garderoben er han ikke blant de største lederne, men han er like under de øverste lederne allerede, noe som er smått overraskende siden han enda ikke har vært her et år. Også på banen er han en leder gjennom måten han kriger, skryter Tomas Taecke av 24-åringen.

Taecke har i 12 år vært ansatt som fotballjournalist i Belgias største avis, Het Laatste Nieuws, og bruker hver eneste arbeidsdag til å følge klubben tettest mulig.

Tomas Taecke Fotballjournalist i Belgias største avis, Het Laatste Nieuws.

Vetlesen kjenner seg igjen i fotballjournalistens beskrivelser:

– Ja, jeg synes jeg har vært meg selv fra første stund og det er klart at gode prestasjoner på banen og mer tid i klubben gjør det lettere å ta plass i gruppen.

– Det er naturlig for meg og noe jeg har gjort i alle klubbene jeg har vært innom. Om det er i Belgia, Norge eller hvor hen det måtte være så tar jeg plassen som trengs for å få meg selv til å føle meg enda mer komfortabel.

Sist kamp bemerket Vetlesen seg med mer enn bare scoring:

– Hvordan vil du oppsummere ditt snart første år i Belgia?

– Jeg vil si veldig bra. Jeg har trivdes fra første sekund siden jeg ankom og har spilt allerede 50 kamper i år, svarer Vetlesen.

– Hugo ble rullert mye på de første månedene, han var litt inn og ut av startoppstillingen og ble brukt i en rolle som ikke nødvendigvis er hans sterkeste, påpeker fotballjournalist Taecke, og fortsetter:

– Nå spiller han høyere i banen, finner stadig mer sin plass i laget og med scoring i to strake kamper er han på en formtopp. Målet mot St. Gilliose var av den artige sorten.

I tillegg til spillet på banen har også Vetlesens nokså ukjente bakgrunn gitt han ekstra oppmerksomhet.

Det var den belgiske avisen Het Nieuwsblad som trykte et gammelt bilde av en fire år gammel Vetlesen iført drakten til Club Brügges bitre rival Anderlecht.

Men nordmannen har en god forklaring:

– Når faren min gir meg en drakt mens jeg er fire år har jeg ikke annet valg enn å ta den på. Som barn gjør man dumme ting og det er en av tingene jeg har gjort, sier Vetlesen og smiler.

– Du er glad for at ting har endt slik de har gjort?, spør VG.

– Ja, ja, er du gal. Club Brugge er den største klubben i dette landet her, så det angrer jeg ikke et sekund på.

– For å si det slik: Jeg er mye mer happy for å spille for Club Brügge enn Anderlecht.

Det mange ikke vet er at Vetlesen fra før har en sterk tilknytning både til Belgia og nabolandet Frankrike.

– Jeg er faktisk født i Belgia og vokste opp i Waterloo fordi faren min jobbet der. Jeg bodde her i mine fire første år av livet, men husker naturligvis ikke veldig mye, sier landslagsspilleren som på grunn av sin franske mor snakker fransk flytende.

– I Norge snakker vi alltid om belgisk fotball som et mellomsteg før en av de fem store ligaene. Kan han klare det?, spør VG fotballjournalist Taecke.

– Så absolutt. Men han trenger mer tid. Det ville være uklokt av ham å tenke på neste sted nå.

– Men Hugo er en smart fyr med smarte foreldre som jeg har møtt. Han vet nok at han trenger minst et år til, sier mannen som har sett unggutt etter unggutt forlate Brugge for større klubber i fotballhierarkiet.