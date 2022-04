ROMA (VG) (Roma - Bodø/Glimt 4–0, 5–2 sammenlagt) Fra tribuneplass fikk Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen (53) se at laget hans gikk fullstendig i oppløsning.

– Det er jævlig frustrerende å se på. Jeg føler at vi ser ned i bakken og gjemmer oss, sier Ola Solbakken til Viaplay etter kampslutt.

Etter å ha samlet laget i en ring på de to første baklengsmålene, tasset et resignert Glimt-mannskap slukøret mot midtstreken etter at det tredje baklengsmålet.

Samtidig var Roma-manager José Mourinho i fyr og flamme hausset opp et allerede kokende og fullsatt Stadio Olimpico. Italienerne var både ett og to hakk bedre enn Bodø/Glimt.

– Vi nøt ikke opplevelsen. Vi gjemte oss. Det så ikke ut som om vi ville være utpå der. Det ble 4–0 og kunne sikkert ha vært mer, sier Ola Solbakken.

Allerede før det var spilt fem minutter lå ballen i nettet bak Nikita Haikin i Glimt-buret. Russeren ga en farlig retur, og der sto Tammy Abraham og dyttet inn ledermålet fra spiss vinkel.

Italiensk presse skrev torsdag ettermiddag at José Mourinho kom til å vrake unggutten Nicolò Zaniolo, men da lagoppstillingene kom sto 22-åringen på papiret.

Og akkurat det grepet traff Mourinho perfekt med. Med skyhøyt press og tilnærmet mannsmarkering ble Bodø/Glimt kjempet ut av stilen – og i Roma-frelseren Francesco Tottis nærvær sto apostelen Zaniolo frem på skjærtorsdag i den evige stad.

YDMYKELSE: Nicolò Zaniolo vipper ballen forbi Nikita Haikin og øker til 3–0 på Stadio Olimpico. Foto: Mattis Sandblad / VG TØFFE TAK: Ola Solbakken og Bodø/Glimt fikk virkelig kjenne på musklene til storlaget Roma torsdag kveld. Foto: Mattis Sandblad / VG Foto: Mattis Sandblad / VG Foto: Mattis Sandblad / VG PÅ KNE: Fredrik Andre Bjørkan og Joshe Mourinho Foto: Mattis Sandblad / VG ← →

Et fantastisk angrep startet med at Roma spilte opp på feilvendte Tammy Abraham, som la igjen til Lorenzo Pellegrini, som sendte den videre i bakrom til Zaniolo, som trillet ballen forbi utrusende Nikita Haikin.

– Det har vært mye frem og tilbake om Zaniolo skulle starte, og man ser hvorfor Mourinho har startet med ham. Han har en så enorm gjennombruddskraft, sa Tete Lidblom i VGTVs pausesending fra kampen.

– Det er skyhøyt nivå. Det er fotball på høyeste nivå, supplerte Stabæk-trener Eirik Kjønø i VGTV-studioet.

Glimt var rystet og ingenting virket å flyte. De samlet laget i en ring for å prøve å komme til hektende.

Med Knutsen henvist til tribunen som følge av tunnelbråket på Aspmyra, var det assistenttrener Morten Kalvenes som fra trenerbenken forsøkte å mane spillerne sine på rett vei.

Også skadde Amahl Pellegrino var ute på sidelinjen i et forsøk på å si noen velvalgte ord.

RING: Bodø/Glimt-spillerne forsøker å finne en løsning på problemen etter å ha sluppet inn to mål tidlig i første omgang. Foto: ALBERTO LINGRIA / Reuters

Likevel var det Roma som fortsatte å pøse på. Zaniko hadde først en stor mulighet til å øke til 3–0, men satte ballen over tverrliggeren.

Glimt fikk sin første brukbare mulighet da Hugo Vetlesen forsøkte seg fra distanse med venstrefoten etter 27 minutter, men få minutter senere smalt det andre veien.

En Glimt-corner ble nikket ut i førstesonen. Vingbacken Nicola Zalewski satte fart langs venstre, vendte opp inn i banen og tredde gjennom til Zanilo, som økte til 3–0 før pause med en nydelig lobb.

Beryktede «Curva Sud» var i fyr og flamme, mens Roma-legenden Francesco Totti smilte fra tribuneplass.

Roma-manager José Mourinho var ekstatisk på sidelinjen, mens en litt resignert Kjetil Knutsen satt stille på tribuneplass og så laget sitt falle sammen fullstendig.

– Vi blir veldig statiske og vi blir passive tilskuere til kampen. Vi kommer aldri helt i gang. Det er skuffende, oppsummerte Ulrik Saltnes overfor Viaplay i pausen.

STOPPET: Gilbert Koomson og de andre Glimt-spillerne slet med å skape sjanser i Roma. Foto: MATTIS SANDBLAD / VG

Bodø/Glimt gikk rett i angrep fra start og så ut til å kunne jakte et reduseringsmål, men det tok ikke mange sekundene før de fikk seg en ny smekk.

Nok en gang var det Zaniolo, som fra halvspiss vinkel fullførte hat trick med en fantastisk avslutning opp i krysset.

Etter en time forlot Zaniolo banen med det som så ut til å være en skade, mens Glimt byttet inn Victor Boniface og Japhet Sery Larsen for en anonym Runar Espejord og en litt haltende Brede Moe.

Etter hvert kom også Joel Mvuka inn for Gilbert Koomson. Glimt jaktet en redusering, men Jose Mourinhos menn var aldri i nærheten av å miste taket på avansementet.

Mens Bodø/Glimt er ute, skal Roma møte Leicester i semifinalen i Conference League.