KRISTIANSAND: – Jeg kjenner meg både stolt og glad over å ha fått forlenget min kontrakt med KRS. Prosjektet man har startet på her i Kristiansand er spennende og vi har tatt store steg siden jeg kom for to år siden. Jeg har stor tro på at vi neste sesong kommer til å ta ytterligere steg mot toppen av norsk håndball, sier Victor Skillhammar til klubbens hjemmeside.

Den 32 år gamle svensken har fått fart på KRS-karrieren, etter å ha sittet mye på benken i fjor.

Denne sesongen er bakspilleren den spilleren som har scoret nest mest i klubben, med sine 67 mål.

Han er også kaptein i klubben sammen med Eirik Köpp.

KRS har for tiden vinterpause og starter opp igjen seriespill mot Bergen 6.februar.