Fenomenet «Bølgen» splitter fotballpublikumet: – En styggedom

– Det tar bort fokuset fra det som skjer på banen. Jeg synes ikke det er flaut, det er upassende. Det er så mange andre ting vi kan gjøre, mener NRK-programleder Tete Lidbom om «bølgen», som kan beskrives slik:

Et fullsatt stadion reiser seg opp og ned i en jevn rytme som bølger rundt og rundt på tribunene.

Publikumsfenomenet oppsto angivelig under fotball-VM i Mexico i 1986, men der vuvuzelaen eller norske kubjeller aldri har tatt verden med storm, har bølgen nektet å slippe tak.

Den dukket senest opp under Norges 2–0-seier over Montenegro på Ullevaal stadion mandag. Fem minutter før slutt begynte bølgen å gå, men ble avbrutt av vill jubel da Mohamed Elyounoussi banket ballen i hjørnet og punkterte kampen.

Vitser om «Bølgen og Moi» går sin seiersgang, og sistnevnte forteller at han fikk energi av publikumsstuntet:

– Det var helt fantastisk å spille foran et fullsatt Ullevaal. Jeg fikk med meg bølgen og fikk gåsehud under nasjonalsangen. Det genererte så mye energi. Dette er starten på noe stort, og jeg gleder meg allerede til neste samling, sa «Moi» Elyounoussi etter kampen.

Men ikke alle er like begeistret for bølgen som Norges tomålsscorer. 35 år etter dens opprinnelse fortsetter den å splitte fotballpublikumet.

Blant de sterkeste kritikerne er Lidbom, født i samme år som både Diego Maradona og bølgen bergtok Mexico-VM.

– Mens min mor og min far ga verden en gave i 86, ga Mexico verden en styggedom det samme året, sier halvparten av duoen bak av podkasten «Heia Fotball».

Han mener at de som liker bølgen ikke er interessert i fotball og ramser opp andre kjennetegn ved en bølge-fan:

Er glad i å se på den andre tribunen Liker å se om bølgen nærmer seg der du sitter Ønsker å legge fra seg det de har i hendene og løfte de over hodet.

– Det tar bort fokuset fra det som skjer på banen. Jeg synes ikke det er flaut, det er upassende. Det er så mange andre ting vi kan gjøre, mener Lidbom.

– Men er det ikke en god ting når «Moi» får energi av den?

– Han er programforpliktet til å si det. Det hadde vært skrekkelig om han, som har fått flyten, sa at det var på tross av bølgen han gjorde det bra. Da hadde jo han trengt hjelp, sier bølgens jevngamle motstander.

Forfatteren Dag Solstad var blant de første som reagerte med forundring over oppførselen blant publikum.

«Når kampen var på sitt mest spennende for eksempel kunne publikum gi fullstendig faen, ivrig opptatt av å underholde seg sjøl ved å ta Bølgen», skrev han og Jon Michelet i sin bok om 86-VM.

Solstad mente at bølgen fjernet oppmerksomheten fra fotballen, og gjennom årene har det dannet seg en tilsynelatende voksende masse av kritiske røster.

Også på sosiale medier har bølgen igjen blitt et hett diskusjonstema etter landskampen. Ord som «pinlig» og «kleint» går igjen, mens andre mener de som kritiserer bølgen bare gjør det for å være kul.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) er blant supporterne som ikke ser noe problem med publikumsaktiviteten.

– Jeg var på Ullevaal i går, og det var en skikkelig fotballfest. Jeg synes det er fint med «bølgen» noen ganger, og jeg deltok, sier Bondevik til VG.

President i supportergruppen Oljeberget, Lars Olav Karlsen, sier det er delte meninger om bølgen hos dem.

– Vi starter aldri opp bølgen, men de fleste blir med når den kommer forbi oss. Det er uansett utrolig gøy at publikum er så engasjert, at de lar seg rive med på den – og det er noe vi liker veldig godt, sier han, og gir gårsdagens stemning terningkast fem.

Komiker Jonis Josef var også på tribunen mot Montenegro og ble bekymret over den noe selvgode holdningen til det norske publikumet.

– Jeg synes det var overflødig på tredje bølgen. Vi ledet jo bare med ett mål. Om Montenegro scoret 1–1-målet mens hele Norge er midt i bølgen, måtte vi nok alle begått et stort kollektivt selvmord, sier han til VG.

Lidbom spør retorisk om man noen gang ser bølgen på de største arenaene og i de største kampene andre steder i verden. Han langer ut mot norsk supporterkultur.

– Det passer en norsk supporter veldig bra, for det er akkurat aktivt nok til at du er med. Hvis hele stadion hadde hoppet og sunget, hadde det vært mye bedre. Men det blir for mye for en møblert nordmann, sier han.