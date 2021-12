ÖSTERSUND (VG) Fra startnummer tolv leverte Marte Olsbu Røiseland (30) et fantastisk løp i Östersund. 19 av 20 treff sikret karrierens 10. verdenscupseier.

Det dårlige utgangspunktet fra sprinten så lenge ut til å bli tøft å rette opp for de norske kvinnene i Östersund, men Marte Olsbu Røiseland viste at hun blir en het gullkandidat inn mot OL i Beijing.

Med ti treff på stående skyting og en enorm sisterunde, kunne hun krysse målstreken i ensom majestet.

– Dette var et fantastisk løp av Marte. Imponerende, sa skiskytterekspert Ola Lunde hos NRK i det Olsbu Røiseland krysset målstreken.

KUNNE JUBLE: Marte Olsbu Røiseland sikret sesongens første seier i Östersund. Foto: Jostein Magnussen/VG

Etter en sterk førsteskyting, holdt avstanden opp til tettrioen seg lenge stabilt på omkring 20 sekunder. Halvveis i løpet rykket svenske Elvira Öberg fra Lisa Hauser og Anais Chevalier-Bouchet i front.

Da så det ut til å gå mot svensk seier.

Men på standplass skulle det ikke gå like lett for Öberg. Med to bom på tredje skyting var løpet plutselig vidåpent igjen. Det evnet bare Lisa Hauser, som hadde startnummer en, å gjøre.

Olsbu Røiseland måtte ut i strafferunde, og ut fra tredje skyting var luken opp til Hauser 24,9 sekunder.

Østerrikeren klarte ikke holde stand i front, og inn mot siste skyting var det en gruppe på seks som kjempet om seieren. Blant disse var Olsbu Røiseland, som nesten egenhendig hentet inn Hauser på den fjerde runden.

På standplass holdt sørlendingen hodet kaldt. Fem blinker rett ned sørget for at hun gikk ut sammen med Hauser og Chevalier-Bouchet på den siste runden.

Der ventet hun ikke lenge med å parkere de andre. En enorm sisterunde sørget for at 30-åringen kunne krysse målstreken 4.8 sekunder foran franske Anais Bescond.

Anais Chevalier-Bouchet ble nummer tre.

Tiril Eckhoff skuffet og ble nummer 28, 2.39 bak Olsbu Røiseland. I likhet med torsdagens sprint, slet Eckhoff med skiene.

– Vi sliter litt på dette føret, dessverre. Men vi har verdens beste smøreteam, så jeg er sikker på at vi skal klare å snu det. Det er mange elementer som spiller inn, sier Eckhoff til VG.

Ingrid Landmark Tandrevold ble nummer 15.

Herrene skal i aksjon klokken 15.10. Da er det stafett som står på programmet. Den kan du se på NRK1.