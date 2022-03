Øygarden-trenar Tommy Knarvik og Høgre-politikar Andreas Kallekleiv er tydelege på at kommunen vest for Bergen treng eit nytt fotballstadion.

Det ligg berre ein ussel, stor grusplass her no. Omringa av Fjell ungdomsskule, Sotra vidaregåande skule og Bildøyhallen ligg det grå jordstykket der.

Men staden der Øygarden-trenar Tommy Knarvik og Høgre-politikar Andreas Kallekleiv har invitert BT til, er eigentleg ein aldri så liten indrefilet av ein tomt i Øygarden kommune.

Det er berre eit par kilometer til Sartor Storsenter. Og på 15 minutt i bil kjem ein seg akkurat til gamle Øygarden, det som ein gong heitte Sund eller inn til «bydn».

Det er her på Bildøyna Øygarden-trenar Tommy Knarvik vil byggja si storstove.

– Me har snakka med mange klubbar og trenarar, og alle er tydelege på éin ting: For å bygga klubb og kultur så treng du eit anlegg, seier Tommy Knarvik.

– Står ikkje tilbake for Sogndal

42-åringen er først og fremst trenar, men driv også på med å laga nytt stadion. No har klubben også fått Høgre-politikar Andreas Kallekleiv med på laget.

Kallekleiv ser eit stort potensial på denne kommunalt eigde tomta som allereie er regulert til riktig formål.

– Dette kan verta svært for Øygarden, trur Kallekleiv.

Han er leiar for utval for samfunnsutvikling i kommunen. Torsdag kom saka opp for kommunestyret i Øygarden.

– Det bur nesten 40.000 menneske her og me forventar stor vekst i åra som kjem når Sotrasambandet er ferdig. Me står ikkje tilbake for plassar som Sogndal, Haugesund og Mjøndalen, meiner Kallekleiv.

I dag spelar Øygarden FK på Ågotnes, bana dei arva då den nye klubben overtok for Nest-Sotra for eit par år sidan. Anlegget på Ågotnes manglar mykje.

– Det hastar at me får bygd noko nytt. Eg trur også eit nytt anlegg kan gjera at fleire tek det me ønskjer å oppnå seriøst, seier Knarvik.

– Er det å ta vare på arven frå Nest-Sotra å flytta bort frå Ågotnes?

– Me ønskjer ikkje å leva frå hand til munn, slik Nest gjorde. Me vil skapa noko meir berekraftig, og laga noko heilt nytt, seier Knarvik.

Eit nytt stadion skal vera eit samarbeidsprosjekt og bidra til spelarutvikling i Øygarden.

– Her kan topp skapa breidde. Og alle samarbeidsklubbane kan få ein stad å samla seg rundt.

– Me ønskjer å vera det supplementet for dei lokale klubbane, slik at dei som vil nå lengre i fotballen ikkje treng reisa til Brann, Åsane eller andre stader, seier Tommy Knarvik. Foto: Hedvig Idås (arkiv)

3000–4000 tilskodarar

Mykje rundt prosjektet er framleis uklart og på idéstadiet. Ein del er i ferd med å verta meisla ut. Her er noko av det ein ser for seg no:

Stadion med plass til 3000–4000 tilskodarar.

Rom i stadionanlegget til Øygarden FK.

Utleigelokale til næringsliv, toppidrettslinje for Sotra vidaregåande skule, Høgskulen på Vestlandet eller andre.

Utbygging i samanheng med fornying av Fjell ungdomsskule.

Byggestart for stadion (byggetrinn éin) i løpet av 2023.

Kostnad på 100–120 millionar kroner for sjølve stadionanlegget med utleigelokale.

Kommunen bidrar med kommunalt eigd tomt og kanskje også på eigarsida.

Det store spørsmålet er sjølvsagt kvar pengane skal koma frå.

– Det er det me jobbar med no. Korleis me skal få bedrifter med på laget og laga ein finansieringsplan, seier Knarvik.

Kallekleiv seier tida no er inne for å ha høge tankar og ambisjonar.

– Me må ikkje la oss avgrensa i denne fasen, meiner han.

Fosshaugane Campus er anlegget Øygarden FK brukar som mal når dei no planlegg sin nye arena. Foto: Faksimile: Fosshaugane Campus si facebookside

– Uforståeleg for Sotra

Etter at BT først skreiv om desse stadionplanane i januar i fjor reagerte naboklubben Sotra. Det planlagde anlegget på Bildøy er i det som tradisjonelt kan beskrivast som «Sotra-land», og dei to klubbane er også begge i 2. divisjon.

I ei melding på si eiga heimeside kalla Sotra det «uforståelig for Sotra SK at det er planer om et stadionanlegg et godt steinkast unna vår egen «OBOS-stadion»»

Knarvik og Kallekleiv seier no at dei håpar denne interessemotsetjinga er noko som ligg bak dei.

– Kommunen støttar Sotra SK også, men dei har vore veldig klare på at dei er ein breiddeklubb. Øygarden FK er dei einaste som har sagt at dei ønskjer å vera ein toppidrettsklubb, seier Kallekleiv.

– Me har eit anna tankesett om toppidrett. Me tenkjer slik som er normalen oppover i systemet, seier Knarvik.