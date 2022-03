HamKam - AaFK 1–1 (0–0): - Jeg synes dette var et steg i riktig retning i forhold til forrige kamp. Jeg synes det vi gjorde i første omgang var helt OK, så klarte vi å ta tak i andre omgang, der vi styrte kampen på en grei måte, sier Roger Naustan til Sunnmørsposten.

Det var han som ledet laget igjen ettersom Lars Arne Nilsen har vært slått ut av korona de siste dagene.

– Hvorfor var dette er steg i riktig retning?

– Jeg synes kampen viste at vi har tatt et riktig seg i forsvarsspillet. HamKam fikk noen muligheter, men da var det stort sett fordi vi klarte å rote det til selv. Jeg synes også det er flere som leverer en oppløftende kamp, blant annet de som kom inn etter rundt en time. De tok tak i kampen for oss, sier Naustan.

Nykomponert forsvarsfirer

I skadefraværet til forsvarsspillerne David Fällman, Jeppe Moe og Petar Golubovic, måtte AaFK gjøre grep og starte med en nykomponert forsvarsfirer bestående av Simen Rafn, Besim Serbecic, Stian Aarønes Holte og Isak Dybvik Määttä.

– Det er også grunnen til at jeg synes vi gjorde en OK kamp, at vi hadde en nykomponert firer. Jeg synes de klarte seg greit i første omgang, så ble de ikke satt på så store prøver etter pause, sier assistenttreneren, som lot seg imponere over 18-åringen Stian Aarønes Holte i midtforsvaret.

– Jeg synes han hadde en fin kamp, som reflekterer det Stian har gjort over tid. Han har klart å etablere seg på et høyere nivå gjennom vinteren, mener Naustan.

Opptur for Diaw

Det var HamKam som scoret kampens første mål etter 73 minutter. Det var alt annet enn imponerende forsvarsspill da Kristian Onsrud i forkant rundlurte tre AaFK-spillere, så ga han ballen til Pål Alexander Kirkevold, som fra få meters hold scoret.

AaFK fikk sin utligning ved innbytter Mamadou Diaw knappe ti minutter senere. Han hadde tidligere hatt en stor sjanse, men skuddet gikk midt på keeper. Denne gangen fikk han ballen i bakrom av Erlend Segberg, og innenfor 16 meteren utlignet han til 1–1, som også ble sluttresultatet.

Diaw ble kneskadet i januar og har hatt en lang veg fram mot et comeback. Derfor var det en stor opptur for han å få ei scoring mot HamKam.

– Mamadou har fått vinteren sin ødelagt av den skaden. Han var ikke tilbake igjen før i forrige uke, så det var artig å se at han tok vare på sjansen. Han viste gjennombruddskraft og har meldt seg på, sier Naustan.