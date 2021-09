Fotballforbundet om naturgressbaner: – Utrydningstruet

– Utbyggingen av alle kunstgressbanene i Norge har vært meget viktig for bredden og spillerutviklingen, og for å gjøre fotball til et helårsalternativ for flere. Paradoksalt nok har dette medført at gressbanealternativer for våre toppspillere er utrydningstruet, sier Lise Klaveness direktør for Toppfotball & Landslag i NFF.

U21-landslaget slo så sent som forrige uke Østerrike på kunstgress i Drammen. De siste åtte årene er alle hjemmekamper spilt på Marienlyst. I dag fortsetter Norges U21-lag Estland EM-kvalifisering på bortebane, en kamp som sendes på VG Sport+.

Det er rundt 1700 kunstgressbaner i Norge. Også de fleste toppklubbene har skiftet til plast under skoene. I 2021-sesongen har bare seks av 16 eliteserieklubber naturgress: Lillestrøm, Stabæk, Sandefjord, Haugesund, Brann og Rosenborg (Lerkendal har 95 prosent naturgress og fem prosent innsydd kunstgress).

– Jeg tror kunstgress er med på å ødelegge utviklingen til mange norske fotballspillere. Alt ligger til rette for deg med pasninger og touch. Det sitter mye bedre. På naturgress blir det en annen flyt og flere dueller som gjør at du får mindre tid på deg, beskriver Harmeet Singh (30) som har spilt til sammen 96 kamper for samtlige norske landslag fra G15 til A-landslaget (7 matcher).

Sandefjord-spilleren mener Norges Fotballforbund bør engasjere seg – også økonomisk – i å få tilbake flere gressbaner i eliteserien. Den tidligere Feyenoord-spilleren viser til Nederland der et eget fond gir en årlig støtte på flere millioner kroner til stadioner med naturgress.

– Når du ser noen av de gressbanene som ble presentert nå: Åråsen, Lerkendal og i Haugesund. Det er ingen grunn til at vi ikke skal klare det. Vi må sette av midler og ta diskusjonen, for det vil hjelpe oss nærmere internasjonal fotball, hundre prosent, for mye har vært bra, sa Ståle Solbakken da han tidligere i år fikk spørsmål om natur- kontra kunstgress.

Landslagssjefen er svært opptatt av at internasjonal seniorfotball nesten bare spilles på den naturlige varianten. Fotballforbundets styre gjorde derimot allerede i 2006 et prinsippvedtak om at Ullevaal stadion skulle få kunstgress. Men 15 år etter ligger Ullevaals naturmatte finere enn noen gang og venter på Norge-Gibraltar tirsdag kveld.

Lise Klaveness er klar på at norsk toppfotball ikke har nådd målene på herresiden. Toppfotballsjefen sier det er uaktuelt å nedjustere ambisjonene internasjonalt.

– Vi har gjort mange analyser over hva vi må gjøre annerledes fremover for å nå målene våre. Et viktig tiltak her er å sikre tilstrekkelig tilgang på gressbanetrening for lag og spillere som nettopp skal konkurrere internasjonalt, sier Klaveness.

Klaveness mener det er svært viktig å få på plass et nasjonalt treningsanlegg som sikrer gode nok gressbanealternativer. NFF har utredet et konkret prosjekt for nasjonalt treningsanlegg. Men det som gjenstår er å fatte beslutning om å prioritere dette bygging av anlegget på Jessheim nær Gardermoen.

– Det følger av inneværende strategiplan at prosjektet skal tas til behandling og besluttes i løpet av perioden, sier Klaveness.

Hun mener et slikt anlegg gir større muligheter for oftere å kunne arrangere aldersbestemte kvalikturneringer og mesterskap på hjemmebane.

– Mange unge ute i Europa spiller også på kunstgress i oppveksten, men de går over til naturgress tidligere. Vi fikk en hjemmebanefordel på Marienlyst, sier Harmeet Singh.

Han har spilt 37 ganger for U21-landslaget og viser spesielt til 5–3-seieren over Frankrike i 2012.

– Jeg var med flere kull på U21-landslaget. Når vi for eksempel møtte Serbia med Nemanja Matic og Dusan Tadic på hjemlig naturgress, fikk vi ingen fordel. Men det ga oss en fordel å spille fast på kunstgresset i Drammen. Jeg mener at Norge skal ta den fordelen når det handler om å komme til EM for U-landslaget, sier Singh som for åtte år siden var en del av laget som tok EM-bronse i Israel.

– I dagens landskap der gressbane er et knapphetsgode, har vi måttet legge mange viktige landslagssamlinger til kunstgressbaner. På kort sikt – og med de utfordringene vi har i dag med tilgang på gressbaner for våre landslag – kan det være gunstig for å skape et «hjemmebanefort» som kan gi oss en konkurransefordel vis-à-vis våre motstandere her og nå. Slik vi har gjort det for U21, sier Klaveness.

– Men i det større bildet, og hvis vi skal nå våre mål internasjonalt fremover er det ikke tvil; Vi må legge flest mulig av våre landslagssamlinger på gress, og enda viktigere: Vi må jobbe systematisk for å sikre nok gode gressbaner for landslagene og klubber som skal ut å konkurrere, sier hun.