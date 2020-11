Landslagskapteinen etter EM-flytting: – Sport er viktig på sin måte

Kaptein Stine Bredal Oftedal og flere av medspillerne er enige om at et håndball-EM vil bety ekstra mye i år.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Stine Bredal Oftedal satser på å kunne lede Norge i et mesterskap der laget har mye å vise. Sjelden har det vært så mange stjerner på et lag. Her er hun høyt oppe mot Frankrike i Golden League i høst. Foto: Bo Amstrup/NTB

Kort om saken:

Norge skal likevel ikke arrangere EM i håndball.

Danmark jobber med å overta hele arrangementet.

Årsaken er at smittevernreglene i nabolandet tillater mer.

Blir det planlagte mesterskapet noe av, er kaptein Stine Bredal Oftedal og flere av medspillerne overbevist om følgende:

– Vi ønsker å gi TV-tittere glede og underholdning. Spesielt i denne desembermåneden som skiller seg ut fra det vi har vært vant til.

Alle de spillerne Aftenposten har snakket med, sier at avgjørelsen er kjip og forventet, men også forståelig. De respekterer at det ble slik.

Les også Norge sier nei til håndball-EM: – Med tungt hjerte

– Sport betyr noe, tross alt

Bredal Oftedal befinner seg i ungarske Györ. Der er det offisielt fire koronasmittede i laget etter at landslagsspiller Veronica Kristiansen ble syk tidligere. Målvakt Silje Solberg er én av dem, ifølge VG. Hun kan få EM-trøbbel.

– I den store sammenhengen er sport uviktig. Samtidig er sport viktig på sin måte. Mesterskap før jul skaper alltid engasjement, begeistring og glede. Det er en del av førjulstradisjonen. Når situasjonen er såpass annerledes i år, tror jeg vi kan bidra til at mange får noe å glede seg til, sier Oftedal

Blir spesielt uansett

Lagvenninnene Stine Skogrand, Marit Malm Frafjord og Emilie Hegh Arntzen deler det samme synet på at et mesterskap vil bety noe ekstra i år. De to førstnevnte spiller på elitelag i Danmark.

– I denne koronatiden er mange alene. Noen har hjemmekontor, de kan ikke besøke venner og familie. I tillegg blir kanskje et mesterskap tatt fra dem, sier Skogrand.

Hun spiller i Herning-Ikast.

Stine Skogrand får kort vei til EM, dersom Danmark sier endelig ja. Hun bor i arrangørbyen Herning. Foto: Vidar Ruud/NTB

– Uansett blir det et annerledes mesterskap der vi bor på enkeltrom, ikke kan gå på en kafé underveis, kanskje ikke engang gå ut på luftetur. Vi er godt forberedt på alt dette. Det eneste vi vil nå, er å spille håndball.

Fakta Håndball-EM Skal etter planen gå fra 3.–20. desember. Blir EM nummer 14. 16 lag skal delta. Norge har vunnet syv EM-titler siden mesterskapet ble arrangert første gang i 1994. Da vant Danmark. I årene 2004 til 2016 ble det seks gull av syv mulige norske titler.

Danmark blir bra

I totaltroppen på 20 spillere er det åtte som vanligvis spiller i Danmark.

– Når det ikke blir i Norge, kan Danmark bli veldig bra. Jeg mener at det viktigste er at mesterskapet gjennomføres. Det handler også om at så mye er stengt ned. Jeg tror EM blir ekstra viktig når mange er isolerte, sier Esbjergs Marit Malm Frafjord.

Emilie Hegh Arntzen i Vipers har opplevd at flere er på henne for å fortelle hvor mye håndballmesterskap i førjulstiden har å si akkurat nå. Ikke minst for den psykiske helsen.

Emilie Hegh Arntzen håper at TV-publikum kan få noe å juble for. Foto: Borut Zivulovic/NTB

– Hvis vi forutsetter at EM blir forsvarlig å gjennomføre, vet vi at det norske folk forbinder denne tradisjonen med noe positivt og underholdende. Da har man noe å snakke om, noe som er felles for mange. Noe positivt.