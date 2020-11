Sjekk coronalisten: Smitten blomstrer i landslagene

Den positive testen til Norges visekaptein Omar Elabdellaoui (28) er bare toppen av isfjellet i landslagsfotballen den siste uken. Coronasmitten florerer under landslagssamlingene i Europa og Sør-Amerika.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

BLE SMITTET: Urugays Luis Suarez slenger frem i foten foran Colombia-keeper David Ospina da lagene møttes i den søramerikanske VM-kvalifiseringen forrige uke. Foto: MAURICIO DUENAS CASTANEDA / EFE

Sist ute i den nå lange rekken av corona-smittede stjernespillere den siste uken var Uruguay-spiss Luis Suarez. Han spilte landslagets kamp mot Colombia i den søramerikanske VM-kvalifiseringen forrige uke, og Uruguay møter Brasil natt til onsdag.

Men det blir uten Suárez. Han er ikke den eneste som ufrivillig må stå over landskamper. For den siste uken har landslag samlet spillere fra alle hjørner av Europa og resten av verden for å spille i den internasjonale perioden, og der har smitten blomstret:

* Ti spillere på det ukrainske landslaget og noen i støtteapparatet har levert positive coronatester. Det har ført til at Sveits-Ukraina er blitt avlyst av lokale myndigheter i Luzern.

* Sør-Korea har fått påvist fire smittede. De er i nå nedstengte Østerrike for å spille landskamper.

* Tre landslagstrenere, svenske Janne Andersson, italienske Roberto Mancini og Ungarns Marco Rossi har ikke kunnet lede sine lag på grunn av positive corona-tester.

* Egypt og Liverpool-stjernen Mohamed Salah fikk påvist smitte i etterkant av en livlig og tettpakket bryllupsfest.

Les også Kroatias Vida spilte én omgang mot Tyrkia – var coronasmittet

VGs gjennomgang viser at minst 30 spillere på 12 ulike landslag som oppholder seg i Europa og Sør-Amerika har fått påvist smitte under landslagsperioden bare den siste uken. Antallet corona-smittede spilere den siste uken kommer på toppen av det antallet spillere som er blitt satt i karantene i forkant av landslagssamlingene.

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at Nations League-oppgjøret mellom Sveits og Ukraina blir avlyst. Sammen med Norge-Israel og Romania-Norge er disse tre de eneste kampene som foreløpig er droppet.

Fakta Kjente coronatilfeller hos landslagene i november NORGE Omar Elabdellaoui (Galatasaray) SVERIGE Janne Andersson (landslagstrener) Carl Starfelt (Rubin Kazan) DANMARK Robert Skov (Hoffenheim) EGYPT Mohamed Salah (Liverpool) Mohamed Elneny (Arsenal) EQUADOR Diego Palacios (Los Angeles FC) Enner Valencia (Fenerbache) Alan Franco (Atlético Mineiro) URUGUAY Luis Suarez (Atlético Madrid) Rodrigo Munoz (Cerro Porteño) FRANKRIKE Ben Yedder (Monaco) BRASIL Gabriel Menino (Palmeiras) IRLAND Matt Doherty (Tottenham) James McClean (Stoke) ISRAEL Munas Dabbur (Hoffenheim) KROATIA Domagoj Vida (Besiktas) Marcelo Brozovic (Inter) UKRAINA Eduard Sobol (Club Brugge) Jevhen Makarenko (Kortrijk) Dmytro Riznyk (Vorskla Poltava) Andrej Jarmolenko (West Ham) Serhij Sydortsjuk (Dynamo Kiev) Viktor Kovalenko (Dynamo Kiev) Viktor Tsygankov (Dynamo Kiev) Ruslan Malinovskyj (Atalanta) Serhij Kryvtsov (Sjakhtar Donetsk)* Junior Moraes (Sjakthar Donetsk)* SØR-KOREA (spiller landskamper i Østerrike): Lee Dong-jun (Busan IPark) Kwon Chang-hoon (Freiburg) Hwang In-beom (Rubin Kazan) Jo Hyeon-woo (Ulsan Hyundai) UNGARN: Marco Rossi (landslagstrener) ITALIA: Landslagstrener Roberto Mancini er fortsatt i isolasjon etter postiv corona-test tidligere denne måneden. Roberto Gagliardini måtte forlate Italias tropp etter at covid-testen ikke viste klart resultat. Re-test var negativ. * Disse to spillerne har tidligere vært smittet og har ifølge det ukrainske fotballforbundet fortsatt rester av antistoffer i kroppen, noe som gjør testene slår ut positivt. Siden de tidligere har vært smittet ville de kunne spilt kamp onsdag.

– Dette er et resultat av at det er mer smitte i hele samfunnet. Da blir det smitte i alle miljøer, i alle aldersgrupper og innen ulike idretter. Det er helt naturlig. Det betyr ikke at man har dårlig smitteverntiltak i idretten, for eksempel. Toppidretten har vært flinke til å ha gode smittevernprotokoller. Når det er høy smitte i hele Europa, blir det smittetilfeller på disse lagene, forklarer assisterende helsedirektør Espen Nakstad i dette VG-intervjuet:

Til NRK gikk helsedirektør Bjørn Guldvog ut og mente all internasjonal fotball på tvers av landegrensene burde stanses. Det vil si landslagsfotball og europeiske klubbturneringer. Molde deltar i Europa League som eneste skandinaviske lag, og Guldvog mener virusbølgen i Europa tilsier at det må tas grep.

– Jeg har anbefalt at man ser nærmere på dette med den smittesituasjonen vi er i nå. I en periode er det ikke så klokt å møtes i større arrangementer og kamper på internasjonalt nivå. Men det er en medisinskfaglig vurdering. Ikke en lovlighetsvurdering. Men det er etter min vurdering en stor risiko å få smitte inn i laget, sier helsedirektøren, som har gitt uttrykk for sitt syn både til Norges Fotballforbund og Det europeiske fotballforbundet (UEFA), ifølge NRK.

Les også Sveriges landslagslege mener at Norge overdriver

Espen Nakstad vil ikke kommentere utspillet spesielt, men antyder at UEFA-protokollen – som ligger til smittevernfaglig grunn for at kampene spilles – kanskje krever en innstramming.

– Det grunnleggende er at det er lurt å revurdere alle planverk og alle smittevernrutiner jevnlig i en pandemi. Også innen i dretten, påpeker Nakstad.

– Mange av disse rutinene ble lagd i Europa går mange måneder tilbake. I sommer var det veldig lite smitte i Europa, og man kunne leve veldig normalt. Nå er vi i en helt annen situasjon i Europa, og det gjør at vi må tenke nytt innenfor veldig mange samfunnsområder, fortsetter han.

Engelske Premier League rapporterte dessuten mandag om 16 covid-tilfeller blant spillere og stab i klubbene den siste uken. Det er det høyeste antallet til nå under pandemien.

PS! Savner du noen spillere i oversikten? Du kan legge igjen en kommentar hvis du mener det er flere.