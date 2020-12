Landslagssjefen advarer norske løpere mot Tour de Ski: – For stor pris å betale

Landslagstrener Ole Morten Iversen (61) mener Norge bør vrake prestisjekonkurransen Tour de Ski i januar. Skiforbundet vil ta en avgjørelse etter et møte i dag.

KLAR TALE FRA SJEFEN: Ole Morten Iversen ber Norge stå over Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen, NTB

– Min personlige mening er at Tour de Ski er veldig ambisiøst med det rennprogrammet som er i år med åtte konkurranser på tre destinasjoner og et NM planlagt like etterpå. Hadde jeg vært en løper som satset med VM som hovedmål, ville jeg tenkt meg veldig godt om. For meg hadde det konseptet vært helt uaktuelt, sier Iversen til VG.

61-åringen er sjef for Therese Johaug (32), Heidi Weng (29) og de andre norske damene, men samarbeider også med trenerne for Johannes Høsflot Klæbo (24) og de øvrige herreløperne.

Nå tar Iversen til orde for at Norge vraker det som vanligvis er et av sesongens høydepunkter – Tour de Ski, som arrangeres i Sveits og Italia fra 1.–10 januar.

– Risikoen er for høy

Norges Skiforbund har allerede varslet Det internasjonale skiforbundet (FIS) om at konkurranser på tre ulike steder bidrar til en smitterisiko for utøvere og støtteapparat som ses på som for høy. Likevel besluttet FIS mandag å gjennomføre touren som planlagt, noe Espen Bjervig omtaler som «svært problematisk».

Langrenssjefen opplyser at Norge vil ta en endelig avgjørelse på tirsdag.

– Vi avventer beslutning angående Tour de Ski til konklusjonen på møtet, sier Bjervig til VG.

ADVARES: Landslagssjef Iversen mener Johaug og de andre norske løperne ikke bør reise til Tour de Ski. Foto: NTB

Ifølge Iversen bør den konklusjonen være at Norge ikke deltar. Det begrunner han med smitterisiko, muligheten for deltagelse i NM i Trondheim 16. januar og VM i tyske Oberstdorf i februar/mars.

– Risikoen er for høy så lenge vi har et mesterskap. Jeg har en følelse av at mange løpere mener det samme. Slik smittesituasjonen er på de plassene skirennene i Tour de Ski går, usikkerheten knyttet til reising, spising og at det ser ut som at de i andre land ikke tar dette på like stort alvor som vi gjør her hjemme, gjør det veldig risikabelt, sier Iversen.

– Så har vi en del nasjonale regler som vi må forholde oss til. Hvis vi deltar i Tour de Ski, er det 10 dager i karantene etterpå. Det betyr at hverken løpere, ledere eller smørere kan være med på NM. Er det verdt det? Jeg mener det er en for stor pris å betale. Jeg syns det ser mørkt ut for norsk deltagelse på Tour de Ski.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad skjønner hvorfor Iversen er kritisk til å reise på tur til Val Müstair, Toblach og Val di Fiemme.

– Jeg forstår at man er litt bekymret når det er veldig mye reising og innsjekking på ulike hoteller. Med den type program, øker smitterisikoen. Det er dette som er problematisk i hele Europa i en pandemi. I den internasjonale idretten, hvor det er mye reising, flyplasser og hoteller, så øker smitterisikoen. Jeg tror idretten finner en god løsning på dette etter hvert. Så håper jeg at smittetallene i Europa etter hvert vil komme så lavt ned at dette blir et mer håndterbart problem, sier Nakstad til VG.

Johannes Høsflot Klæbo (24) har tidligere fortalt VG at han er redd for å bli smittet.

– Vi vet ikke senvirkningene. Man hører om folk som ikke har fått tilbake luktesansen, så kroppen blir påvirket. Vi vet såpass lite om langtidseffekten av viruset, og vi vet det går på lungene, har Klæbo sagt og utdypet:

– Jeg tror at den dagen jeg har tre prosent mindre lungekapasitet, så kommer ikke jeg til å vinne skirenn.

Lojal Iversen

Iversen er samtidig klar på at han forholder seg til det Norges Skiforbund bestemmer angående Tour de Ski.

– Hvis Norge stiller, reiser jeg også. Min risikovurdering blir noe helt annet enn for løperne. Personlig er jeg ikke så bekymret for å bli smittet, selv om jeg per definisjon er gammel nok til å være i risikogruppen. Men arbeidsgiveren min er veldig klar på at vi velger det selv. Forbundet har full forståelse for at vi tar egne avgjørelser, forteller 61 år gamle Iversen.

– Med tanke på at Norge allerede har valgt å stå over verdenscuprennene i Davos og Dresden, vil det bli et veldig langt opphold uten konkurranser hvis dere også holder dere hjemme fra Tour de Ski. Hvordan ser du på det?

– Ja, det gjør det. Men vi har fått tre gode rennhelger. Hvis det blir en liten måned med liten konkurranseaktivitet nå, tror jeg ikke det gjør noe for VM. På en måte kan det være gunstig å ta et steg tilbake og putte litt mer basistrening i banken for å prestere bedre senere. Det bekymrer meg ikke, sier Iversen.

FIS-sjef Pierre Mignerey har ikke besvart VGs henvendelse i denne saken.