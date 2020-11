Tror Lagerbäck har fått mer å tenke på: – Det vil sikkert få konsekvenser

Nødlandslaget imponerte stort mot Østerrike og tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen tror flere har spilt seg nærmere troppen til den ellers konservative Lars Lagerbäck.

JA, GRABBAR: Lars Lagerbäck ledet ikke Norge da «nødlandslaget» imponerte med 1–1 i Østerrike. Her er han på Mestalla i Valencia under EM-kvalifiseringskampen mot Spania i mars 2019. Foto: Alberto Saiz / TT NYHETSBYRÅN

– Det vil sikkert få konsekvenser. Jeg tror Lars var fornøyd han også, og jeg tror han får flere spillere på blokka - selv om han er relativt konservativ når det kommer til å velge ut spillere, sier Olsen på telefon fra hytta på Haglebu.

Han mener det er to-tre spillere fra Leif Gunnar Smeruds provisoriske landslag som nå melder seg på i kampen om en mer permanent tilværelse på A-landslaget, og trekker fram forsvarsrekka sammen med Sondre Trondstad på midten.

Selv var Olsen kjent for å trekke opp noen jokere av hatten da han tok ut tropper på 90-tallet, og blir utfordret på om Lagerbäck er litt vel konservativ.

– Jeg har vel tenkt litt av det samme, at han er litt i overkant konservativ. Det har sine fordeler, men også sine ulemper. Det er noen som mener som mener det er viktig å ha den samme elleveren hele veien. Det er jeg skeptisk til, sier «Drillo».

Han tror det spesielt er en fordel på et landslag å ha litt rotasjoner for å holde spillerne «varme», spesielt etter at man i Østerrike fikk sett at Norge har god bredde. Det er imidlertid viktig å finne en balansegang, mener han.

– Litt rotasjon kommer man ikke utenom, men det kan bli for mye. Jeg tror jeg aldri, i alle fall veldig sjelden, spilte med samme lag to kamper på rad. Veldig ofte på grunn av skader og kort, men jeg likte å ta med fremadstormende, nye spillere. Det tror jeg denne kampen vil føre til - at vi får se flere fjes, sier Olsen og svarer bekreftende på spørsmål om dette var en «perfekt audition» for spillere som i utgangspunkt ble veid og funnet for lett.

INTELLEKTUELL DRIBLER: Egil «Drillo» Olsen kombinerte spill for Sarpsborg FK med hovedfag i idrettspsykologi på 70-tallet. Foto: Ivar Aaserud

Umulig å svare på

VG har gjennomgått alle endringene Lars Lagerbäck har gjort i sine totalt 19 landslagsuttak siden han tok over i 2017 (se faktaboks). Oversikten viser at han i gjennomsnitt henter inn rundt fire nye spillere til hver tropp, men at det spesielt de siste to årene har vært få helt ferske ansikter.

VG utfordret landslagssjefen på om han har vært for lojal mot stammen han har bygget opp, og om ikke flere burde løftes inn i troppen.

– Umulig å svare på nå fordi vi ikke vet hvordan status vil være i mars. Sju av spillerne i går har allerede vært med på samlinger, og andre nye spillere har kommet inn det siste året. Det gjelder Mathias (Normann), Erling (Braut Haaland), Jens Petter (Hauge), Patrick (Berg), Leo (Østigård), Marius (Lode) og Simen (Juklerød). Så dynamikken har vært ganske stor for et landslag, sier landslagstrener Lars Lagerbäck.

Fakta Lars Lagerbäcks rotasjoner Første tropp (mot Nord-Irland mars 2017): To debutanter (Gustav Valsvik og Sander Berge). Andre tropp (mot Sverige (privatlandskamp) og Tsjekkia): Hentet inn totalt fire nye spillere: Ohi Omoijuanfo, Anders Trondsen, Birger Meling og Bjørn Maars Johnsen. Tredje tropp (mot Aserbajdsjan og Tyskland): Hentet inn fire spillere, deriblant Joshua King og Alexander Sørloth. Fjerde tropp (mot San Marino og Nord-Irland): Hentet inn fire spillere, deriblant Pål Andre Helland. Femte tropp (mot Nord-Makedonia og Slovakia): Hentet inn fem spillere, deriblant Martin Ødegaard, Morten Thorsby og Fredrik Midtsjø. Sjette tropp (privatlandskamper mot Australia og Albania): Hentet inn seks spillere, deriblant Kristoffer Ajer og Iver Fossum. Syvende tropp (privatlandskamper mot Island og Panama): Hentet inn fire spillere, deriblant Ghayas Zahid og Ola Kamara. Åttende tropp (mot Kypros og Bulgaria): Hentet inn tre spillere, deriblant Martin Ødegaard og Omar Elabdellaoui. Niende tropp (mot Slovenia og Bulgaria): Hentet inn fire spillere, deriblant Haitam Aleesami og Vegard Forren. Tiende tropp (mot Slovenia og Kypros): Hentet inn fem spillere, deriblant Tore Reginiussen og Sten Grytebust. Ellevte tropp (mot Spania og Sverige): Hentet inn fire spillere, deriblant Per Kristian Bråtveit og Alexander Sørloth. Tolvte tropp (mot Romania og Færøyene): Hentet inn fem spillere, deriblant Sondre Rossbach og Birger Meling. Trettende tropp (mot Malta og Sverige): Hentet inn fem spillere, deriblant Erling Braut Haaland og Mathias Normann. Fjortende tropp (mot Spania og Romania): Hentet inn tre spillere, deriblant Ruben Gabrielsen. Femtende tropp (mot Færøyene og Malta): Hentet inn åtte spillere, deriblant Erling Braut Haaland og Mathias Normann. Sekstende tropp (mot Malta og Færøyene): Hentet inn to spillere, Sten Grytebust og Sigurd Rosted. Syttende tropp (mot Østerrike og Nord-Irland): Hentet inn fire spillere, deriblant Morten Thorsby og Patrick Berg. Attende tropp (mot Serbia, Romania og Nord-Irland): Hentet inn fem spillere, deriblant Jens Petter Hauge og Leo Østigård. Nittende tropp (mot Israel, Romania og Østerrike): Hentet inn to spillere, Sondre Rossbach og Stian Gregersen.

Evnet å overraske

Henning Berg var en av de virkelige bautaene i «Drillos» fantastiske 90-tallslandslag, og er helt sikker på at flere spillere banker mer på døra nå enn før onsdagens kamp.

– Men det blir nok ikke syv nye spillere i A-troppen neste gang. Det er et par hakk opp til flere av spillerne på det vanlige landslaget, spesielt på spissplass. Er de egentlig bedre enn de som vanligvis spiller? spør Omonia Nicosia-treneren retorisk.

Han sier at «Drillo» var en ekspert på å ta med et par jokere i hver tropp, og på den måten sørget for at det hele tiden var nytt og spennende. Samtidig understreker han at også «Drillo» var opptatt av å ha en klar ramme, en klar struktur, i sine laguttak.

Berg er heller ikke med på at Lagerbäck er for konservativ i sin tilnærming.

– Lars er en av de beste landslagstrenerne som finnes. Han er ekstremt rutinert som trener og har hatt suksess, sier Berg på en noe uklar linje fra Kypros.