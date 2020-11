Cavani etterforskes for rasisme – kan bli utestengt

Det engelske fotballforbundet har bedt Edinson Cavani om en forklaring etter at Manchester United-spissen la ut et innlegg på Instagram som flere har oppfattet som rasistisk.

I TRØBBEL: Edinson Cavani etterforskes etter at han la ut et innlegg på sin Instagram-profil. Foto: Mike Hewitt / Getty Pool

Cavani ble den store helten med sine to mål i Manchester Uniteds snuoperasjon mot Southampton søndag. Etter kampen takket uruguayaneren en fan som gratulerte ham med bragden.

«Gracias negrito», skrev Cavani som svar på Instagram.

Ifølge flere engelske aviser kan spissen bli straffet for ordbruken.

Overfor The Telegraph bekrefter Det engelske fotballforbundet at de har blitt gjort oppmerksomme på innlegget og at de vil be Cavani om en forklaring. Saken vil bli etterforsket videre.

Både The Mirror og The Sun har publisert et skjermbilde av Instagram-innlegget, som er lagt ut i historiefunksjonen på det sosiale mediet. Innlegget har siden blitt slettet.

I august laget FA, det engelske fotballforbundet, nye retningslinjer og regler for rasistiske utsagn og handlinger. Ifølge dem kan rasisme straffes med seks til 12 kampers utestengelse. Rasisme på sosiale medier kan derimot straffes mildere, med seks kamper eller mindre.

Ifølge engelske aviser kan Cavani utestenges i tre kamper som følge av søndagens innlegg på sin Instagram-profil.

Cavanis landsmann, Luis Suárez, ble straffet for rasisime da han spilte i Premier League i 2011. Den daværende Liverpool-spissen brukte ifølge FAs rapport ordet «negro» om Manchester Uniteds Patrice Evra. Suarez ble utestengt i åtte kamper. Han forsvarte seg med kulturforskjeller, at uttrykket var en slang for «kompis» i hjemlandet.

Det finnes flere tilfeller av innlegg på sosiale medier som har ført til utestengelse. I fjor fikk Bernardo Silva én kamps utestengelse etter å ha lagt ut et bilde av en karakter brukt i reklame for et sjokolademerke. Portugiseren sammenlignet figuren med lagkamerat Benjamin Mendy, noe som ble oppfattet rasistisk av fotballforbundet.

Tottenhams Dele Alli har tidligere blitt straffet med én kamp for å ha postet en vits om coronaviruset på sosiale medier.

