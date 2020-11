Bergerud sterk mot svak motstand: – Stor prestasjon

(Italia-Norge 24–39) Etter ni måneder uten landskamper fortsatte Torbjørn Bergerud nøyaktig der han sluttet under EM i januar. Keeperen stoppet svake Italia i EM-kvalifiseringen med en redningsprosent på 50.

STOPP: Torbjørn Bergerud god mot Italia og Gianluca Dapiran i Pescara. Foto: SANDRO PEROZZI / SANDRO PEROZZI

– Stor prestasjon av Bergerud. Han viste klasse, mener Viasat-ekspert Joachim Boldsen. Han påpekte at Bergerud ikke får mye spilletid i Flensburg-Handewitt hvor bosniske Benjamin Buric har rangen.

– Han står fantastisk, mener landslagssjef Christian Berge.

Landslagskeeperen er blitt enig med den tyske toppklubben om ikke å forlenge kontrakten utover denne sesongen. Det er ikke kjent hvor 26-åringen skal fortsette karrieren.

– Nå håper jeg Bergerud går til en klubb hvor han får spille mye, sier Kristian Kjelling i Viasat.

På landslaget er han Christian Berges klare førstevalg. Han avsluttet EM med 10 poeng på VG-børsen i bronsefinalen mot Slovenia i Stockholm. Søndag kveld fulgte Bergerud opp mot svake Italia.

– Det var en konsentrasjonsprøve. Men det var morsomt med en landskamp igjen, sier Berge.

Fakta VG-børsen Torbjørn Bergerud BB 8 (17 redninger/34 skudd), Espen Christensen 3 (2 redninger/9 skudd), Sander Sagosen 7 (4 mål/5 skudd - 2 feil), Sander Øverjordet 5 (2 mål/4 skudd - 1 feil), Erik T. Toft 6 (3 mål/5 skudd), Magnus Jøndal 7 (7 mål/10 skudd), Kristian Bjørnsen 5 (2 mål/4 skudd), Magnus Gullerud 6 (3 mål/4 skudd), Christian O’Sullivan 5 (2 mål/2 skudd), Harald Reinkind 7 (5 mål/7 skudd - 1 feil), Henrik Jakobsen 4 (2 mål/ skudd - 2 feil), Kevin Gulliksen 8 (7 mål/8 skudd), Magnus Abelvik Rød 3 (1 mål/4 skudd).

Norge ledet 17–7 allerede ved pause. Italia – som i forrige EM-kvalik slo Slovakia i to kamper – tok ledelsen 1–0. Men så satte Bergerud i gang med redningene. Målvakten reddet 14 italienske skudd før pause.

Sander Sagosen dominerte med fire mål og fem assist fremover. Uten at Norge imponerte stort var hjemmelaget sjanseløst i Pescara. Fem feil og 11 skuddbom var ikke bra.

EN OMGANG: Sander Sagosen spilte bare en omgang mot Gianluca Dapiran og Italia. Foto: SANDRO PEROZZI

Etter pause fikk Sagosen hvile mens Erik Thorsteinsen Toft fikk sjansen i landslagsdebuten. Elverumsingen – som spiller for danske Mors-Thy - scoret raskt sitt første landslagsmål via stangen og Italia-keeperens rygg. Skytteren endte på tre mål. 27-åringen fikk klart godkjent av Berge som bekrefter at debutanten er aktuell for VM i Egypt i januar.

Magnus Jøndal kom i gang med scoringene fra venstrekanten. Han endte på syv mål. Kevin Gulliksen scoret syv mål vare i 2. omgang og fortsetter å utfordre Kristian Bjørnsen på høyrekanten. Også Harald Reinkind viste hvorfor han er en av toppscorerne i tysk Bundesliga. Han endte på fem scoringer.

Men totalt sett imponerte Norge ikke i omgangen uten Sagosen.

Norge stilte uten skadde Gøran Johannessen, mens Kent Robin Tønnessen måtte dra hjem til Veszprém i Ungarn på grunn karantenereglene. Dermed var bare 13 spillere med på dagsturen til Italia. Ingen av dem fra norske klubber. Heller ikke Christian Berges assistent, Elverum-trener Børge Lund, var med til Pescara.

Selv skal Berge kjøre bil fra Tyskland til Norge etter samlingen. Så bærer det rett i karantene for landslagssjefen.