Lindvik om Hoppuka: – Det har vært en berg-og dalbane

Marius Lindvik (22) åpnet Hoppuka med en pallplass, før smertene fra visdomstannen ble for store. Etter en vellykket operasjon og hvile, slo han tilbake med nok en pallplass i Hoppukas siste renn.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

OPPTUR: Marius Lindvik avsluttet en turbulent utgave av Hoppuka med en annenplass. Foto: Geir Olsen, NTB

Med norske øyne handlet det meste om Halvor Egner Granerud og hans kamp for å vinne Hoppuka – som endte med at Granerud endte 0,4 poeng fra tredjeplassen – inn mot rennet i Bischofshofen, men det var altså Marius Lindvik som virkelig viste seg frem.

Hoppukevinner Kamil Stoch var den eneste som klarte å slå nordmannen i onsdagens renn, og dermed ble det en svært god avslutning på en trøblete uke.

– Det har vært en berg-og dalbane. Det startet veldig bra, så ble det bråstopp, men nå er det oppe og nikker igjen, sier Lindvik til VG under en digital pressekonferanse onsdag kveld.

Etter tredjeplassen i Oberstdorf for halvannen uke siden, måtte Lindvik ta grep før kvalifiseringen i Garmisch-Partenkirchen nyttårsaften. Med landslagssjef Alexander Stöckl som privatsjåfør, tok Lindvik turen til Innsbruck for å få en betent visdomstann operert. 22-åringen måtte stå over nyttårsrennet i Garmisch og søndagens renn i Innsbruck, men kom seg altså i tide til at han rakk rennet i Bischofshofen.

– Jeg kjenner at det har tatt på. Jeg skulle helst unngått det, men det måtte gjøres. Heldigvis har jeg fått veldig god hjelp, av både det tyske og østerrikske støtteapparatet, gjennom «Alex», for å ordne timer. Jeg må virkelig takke han, sier Lindvik om landslagssjefen, som virkelig fikk bruk for kontaktene sine da det gjaldt å få Lindvik operert.

– Jeg er ekstremt takknemlig. Hoppfamilien er et godt sted å være. Alle er behjelpelige, sier Lindvik.

Selv har han et enkelt svar på hvordan han klarte å gå tilnærmet rett fra sykehuset til pallen i et hoppuke-renn.

– Hoppingen sitter i kroppen. Det gjaldt bare å starte kroppen igjen og hodet var veldig giret. Da er det ikke mer som skal til, sier Lindvik.

Med to pallplasser på to renn, ble det også én pallplass mer for Lindvik enn for Halvor Egner Granerud.

Fremdeles leder Egner Granerud verdenscupen sammenlagt, men han vedgår at resultatene i Hoppuka ikke har vært som håpet. Til tross for det er han godt fornøyd med gjennomføringen og ser på Hoppuka som en god erfaring på veien videre.

– Jeg har vært så heldig å få muligheten til å erfare én av de kuleste situasjonene du kan komme i som skihopper og det presset som fører med. Det gikk ikke helt denne gangen. Hvis ting ikke går helt veien, synes jeg det er lettere å hente ut læring. Det kommer et VM i vinter, Raw Air og verdenscupen sammenlagt. Mye spennende denne sesongen, i tillegg til sesonger som kommer etter det. Det er en kjempegod erfaring å ta med seg, sier Egner Granerud.