Skrekkskade for Andrine Hegerberg: – Knust

Roma-spiller Andrine Hegerberg (27) har røket korsbåndet.

KAMP: Andrine Hegerberg i kamp for Roma 11. oktober i fjor. Nå får hun en pause på grunn av skade. Foto: Jonathan Moscrop / Sportimage/PA Images

Det melder fotballspilleren selv på Twitter.

– Knust over å dele at jeg har røket korsbåndet. Det er hardt å beskrive. Jeg har dedikert hele livet mitt til denne sporten og vil uten tvil gjøre alt for å komme tilbake, skriver hun.

Hegerberg spiller for Serie A-klubben Roma og har tidligere spilt for blant annet PSG, Birmingham og Stabæk.

Søster Ada Hegerberg har også slitt med en alvorlig kneskade det siste året. For ett år siden ble det kjent at også hun hadde røket korsbåndet. I august ble hun også operert for tretthetsbrudd i leggen og hun har fortsatt ikke gjort comeback på fotballbanen.

